Labdarúgás: kiütéses győzelem a Gibraltár elleni U17-es Eb-selejtezőn

Az U17-es labdarúgó-válogatott 8–0-ra nyert Gibraltár ellen az Észak-Macedóniában zajló Eb-selejtező 2. fordulójában, így két kör után négy ponttal áll a csoportja második helyén. Amennyiben a korosztályos válogatott kedden legalább egy pontot szerez az eddig százszázalékos csehek ellen, akkor a csoport másik mérkőzésétől függetlenül továbbjut – írja az MLSZ X-oldala.

A magyar gólszerzők: Somogyi Tamás 3, Russnák Áron, Somfalvi Barna, Bősze Levente, Polonkai Noel és Dajka Mihály.

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ/X)