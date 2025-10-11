Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: kiütéses győzelem a Gibraltár elleni U17-es Eb-selejtezőn

2025.10.11. 15:06
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
Az U17-es labdarúgó-válogatott 8–0-ra legyőzte Gibraltár csapatát az Észak-Macedóniában zajló Eb-selejtezőtorna második fordulójában.

 

Az U17-es labdarúgó-válogatott 8–0-ra nyert Gibraltár ellen az Észak-Macedóniában zajló Eb-selejtező 2. fordulójában, így két kör után négy ponttal áll a csoportja második helyén. Amennyiben a korosztályos válogatott kedden legalább egy pontot szerez az eddig százszázalékos csehek ellen, akkor a csoport másik mérkőzésétől függetlenül továbbjut – írja az MLSZ X-oldala.

A magyar gólszerzők: Somogyi Tamás 3, Russnák Áron, Somfalvi Barna, Bősze Levente, Polonkai Noel és Dajka Mihály.

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ/X)

 

 

