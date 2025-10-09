Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: felkészülési meccset nyert az U19-es fiúválogatott

2025.10.09. 15:48
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
Az Európa-bajnoki selejtezőre készülő U19-es futballválogatott 1–0-ra verte Görögországot Budapesten.

Ahogyan arról beszámoltunk, csütörtökön az U19-es leányválogatott Athénban győzte le a görögöket 3–1-re. Nem sokkal később az U19-es fiúk itthon, az UTE-pályán verték 1–0-ra Görögországot. A Kemenes Szabolcs vezette együttes gólját az AZ Alkmaar utánpótlásában légióskodó Kovács Bendegúz szerezte a 41. percben. 

A két együttes vasárnap 15 órakor újra megmérkőzik.

A mieink ezzel a két találkozóval a november 12-én rajtoló Európa-bajnoki selejtezőre készülnek, amelyet Gyirmóton és Tatabányán rendeznek. A cél, hogy a Franciaországgal, Bulgáriával és Feröer-szigetekkel kiegészülő négyesben az első két hely valamelyikén végezzenek, hogy a második szakaszban legyen még esély az Eb-kvalifikációra.

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

 

labdarúgás utánpótlás utánpótlássport
