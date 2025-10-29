Kosár: „Fontos, hogy legyen stílusa a női szakágnak” – Meszler Balázs

Ahogyan az U18-as és az U16-os fiú kosárlabda-válogatottat élére új szövetségi edzőt neveztek ki, úgy Meszler Balázs személyében az U16-os leány nemzeti csapat is új trénert kapott a kispadra. Az NKA Pécs szakembere másodedzőként már hat korosztályos Európa-bajnokságon szerepelhetett, és a hetedikre immár majd vezetőedzőként készülhet.

„Ez a kinevezés hatalmas dolog az edzői karrieremben – kezdte Meszler az Utánpótlássportnak. – A több mint tizenötéves pályafutásom során klubszinten vezetőedzőként a legkisebbektől a legnagyobbakig minden korosztályban dolgoztam már az utánpótlásban, egészen az U11-esektől kezdve az U16-osokon, U18-asokon át NB I/B-s felnőttcsapatot is irányíthattam, de igazából ott is fiatalokkal foglalkoztam. Emellett válogatottszinten másodedzőként is megfordultam valamennyi korosztálynál, viszont az, hogy vezetőedzőként is irányíthassak nemzeti csapatot, eddig hiányzott az életemből, de hál’istennek most is ez megadatik, és nagyon örülök a lehetőségnek.

Alapvetően vérbeli utánpótlásedzőnek tartom magamat, és úgy érzem, a fiatalokkal foglalkozva tudok a legtöbbet segíteni mind a pécsi akadémiának, mind a magyar női kosárlabda egészének.

Többször is lett volna már lehetőségem, hogy A-csoportos felnőttcsapat kispadján is kipróbáljam magam, de ezeket az ajánlatokat végül rendre visszautasítottam, mert mindig rá kellett jönnöm: nekem korosztályos szinten még bőven van tennivalóm, és ebben a feladatban ki is tudok teljesedni. Ezen az úton látom a jövőmet is, és ez a felkérés pedig végérvényesen megerősített abban, hogy jó helyen vagyok az utánpótlásban, sőt ez a megbízatás az U16-os válogatott élén, csak még nagyobb motivációt ad, hogy jól végezzem a munkámat.”

Meszler Balázs Forrás: NKA Pécs

Kiemelte: az külön örvendetes számára, hogy a kadétokat kapta meg a válogatottnál, mivel jelenleg klubedzőként is ebben a korosztályban tevékenykedik, illetve a karrierje során az U16-osokkal foglalkozott a legtöbb szezonon át, emiatt talán a szívéhez is ők állnak a legközelebb.

A többi korosztályos válogatottat irányító szövetségi edzővel az a tervünk, hogy egy olyan egységes filozófiát alakítsunk ki, amely segíti és zökkenőmentessé teszi a fiatalok felfelé áramlását az egyes korosztályok között.

Mindig elhangzik, hogy az egymásra épülés nagyon fontos, de azt gondolom, eddig ez nem tudott igazán a gyakorlatban is hatékonyan megvalósulni. Az a benyomásom, hogy most végre mindenhol olyan szakmai stábok alakultak ki, amelyek lehetővé is teszik ezt az egységes gondolkodást. Ez pedig remélhetőleg majd nemcsak a válogatottak viheti előre, hanem ha a klubokba is sikerül átültetni ezt a szemléletet, akkor

végre lehetne egy jól körülhatárolható, kristálytiszta karaktere a magyar női kosárlabdának – erre szerintem már nagy szüksége lenne a sportágunknak.

Halasy Enikő lehet az U16-os leányválogatott egyik kulcsjátékosa ebben az évadban is Forrás: FIBA

Az újjáalakuló U16-os válogatott a múlt héten négynapos összetartás keretében 16 játékossal kezdte meg a munkát Székesfehérváron. A keretből a 2011-es születésű Halasy Enikő és a 2010-es Mara Júlia már a legutóbbi nyáron is ott lehetett az U16-os Európa-bajnokságon.

„Az első összetartásunknak az volt az alapvető célja, hogy a kötelező ismerkedésen túl már a lényegi munkát is meg tudjuk kezdeni. Célirányosan, konkrét feladatokon keresztül gyakoroltuk a támadás- és védekezésbeli alapmozgásokat. Rögtön láthattuk, hogy a lányok fizikálisan miképpen tudják felvenni a harcot egymással, és milyen hamar képesek alkalmazkodni az általunk támasztott alapelvekhez. Továbbá, ami szintén kulcsfontosságú terület volt az a gyors döntéshozatal, lehetőleg minél kevesebb hiba mellett.

A jövő nyári Európa-bajnokságon csak akkor lehetünk majd eredményesek, ha a játékosaink nagy nyomás alatt is jól teljesítsenek.

Ehhez viszont arra van szükség, hogy minden egyes edzésen nagy intenzitással és magas sebességgel játsszunk, hiszen ha ehhez vagyunk hozzászokva az edzéseken, akkor a meccseken sem fognak meglepetések érni minket. Voltaképpen, amit elterveztünk az első edzőtáborra, azt nagyjából sikerült is végrehajtanunk. December végén aztán a csehországi Olimpiai Reménységek Versenyén majd élesben is kipróbálhatjuk a most gyakoroltakat.”

AZ U16-OS LEÁNYVÁLOGATOTT KERETE:

Halasy Enikő, Mara Júlia, Forray Patrícia, Szalai Blanka, Závodszky Anna, Lipcsik Aliz, Dede Lilla, Sámson-Érckövi Éva, Szerecz Blanka, Bélafalvi Dóra, Novreczky Hanga, Pomsár Anna, Berecz-Erdei Vanilla, Merkel Blanka, Varkoly Virág, Ujhelyi Lea

(Kiemelt képen: Meszler Balázs Forrás: NKA Pécs)