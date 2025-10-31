Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: Szeleczki U23-as Európa-bajnok, Kriza bronzérmes

2025.10.31. 18:06
Szeleczki Szabina cselgáncs utánpótlássport Kriza Anna Utánpótlássport.hu
Szeleczki Szabina aranyérmet nyert 48 kilóban, Kriza Anna bronzérmes lett 63 kilóban a moldovai U23-as cselgáncs Európa-bajnokságon.

A nyitó napon örülhettünk magyar arany- és bronzéremnek a moldovai Chisinauban pénteken kezdődött U23-as cselgáncs Európa-bajnokságon.

A 48 kilós nők között Szeleczki Szabina kiemelkedő teljesítménnyel diadalmaskodott.

A Budapesti Honvéd 20 éves kitűnősége szerb, moldáv és török ellenfelen keresztül jutott döntőbe, melyben a lengyel Zuzanna Wozniakot nyolc másodperc alatt iponnal győzte le.

Szeleczki Szabina a lengyel Wozniackot győzte le a 48 kilós döntőben Forrás: IJF

Klubtársa, Kriza Anna a 63 kilós mezőnyben vigaszágról került a bronzmérkőzésbe, amelyben hosszabbításban legyőzte a horvát Nina Simicet, és felállhatott a dobogó harmadik fokára.

Bronzmeccses volt 73 kilóban Szabó Áron is, aki végül ötödik lett, miután kikapott a szerb Sos Hacatrjantól.

Pénteken továbbá Kalász Ádám (73 kg) és Kőszegi Rebeka (48 kg) volt érdekelt magyar részről, előbbi egy meccset nyert, utóbbi az első összecsapásán vereséget szenvedett.

(Kiemelt képünkön: Szeleczki Szabina Forrás: IJF)

Ezek is érdekelhetik