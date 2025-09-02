Vízilabda: vereség ötméteresekkel az olaszoktól az U18-as leány Eb-n

A hollandok legyőzése után kedd este az olaszokkal 13–13-as döntetlent játszott az U18-as leány vízilabda-válogatott a korosztály máltai Európa-bajnokságának A jelű csoportjában, majd

az ötméterespárbajban 5–4-re alulmaradt.

Csicsáky Vince együttese szerdán a törökök ellen zárja a csoportkört.

U18-as leány Európa-bajnokság, Málta

A-csoport, 2. forduló

Magyarország–Olaszország 17–18 (4–5, 2–3, 5–4, 2–1, 4–5)

Gólszerzőink: Szentpáli, Gulyás-Oldal, Kenéz, Horváth Zs., Keszthelyi 2-2, Alaksza, Szalkai, Hetzl



Az Eb-csapat:

Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara

(Kiemelt fotó: Kovács Anikó/MLVSZ)