Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: vereség ötméteresekkel az olaszoktól az U18-as leány Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.02. 22:43
null
Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U18-as leány vízilabda-válogatott 13–13 után ötméteresekkel elveszítette az olaszok elleni csoportmeccsét a máltai Eb-n.

 

A hollandok legyőzése után kedd este az olaszokkal 13–13-as döntetlent játszott az U18-as leány vízilabda-válogatott a korosztály máltai Európa-bajnokságának A jelű csoportjában, majd

az ötméterespárbajban 5–4-re alulmaradt.

Csicsáky Vince együttese szerdán a törökök ellen zárja a csoportkört.

U18-as leány Európa-bajnokság, Málta
A-csoport, 2. forduló
Magyarország–Olaszország 17–18 (4–5, 2–3, 5–4, 2–1, 4–5)
Gólszerzőink: Szentpáli, Gulyás-Oldal, Kenéz, Horváth Zs., Keszthelyi 2-2, Alaksza, Szalkai, Hetzl

Az Eb-csapat:
Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara

(Kiemelt fotó: Kovács Anikó/MLVSZ)

 

 

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Jégkorong: nagyot lépett előre az U18-as leányválogattott

Utánpótlássport
9 órája

Labdarúgás: huszonegy fiatal játszott az NB I 6. fordulójában

Utánpótlássport
18 órája

Cselgáncs: félig üres, félig tele a pohár a szófiai ifjúsági vb után

Utánpótlássport
2025.09.01. 19:24

Röplabda: új sportszakmai vezető az utánpótlás-válogatottaknál

Utánpótlássport
2025.09.01. 17:08

Vízilabda: sima győzelemmel kezdtek az U18-as lányok a máltai Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.01. 10:57

Vízilabda: elrajtoltak a korosztályos bajnokságok

Utánpótlássport
2025.09.01. 09:08

Asztalitenisz: Szántosi Dávidra az ősszel is nagy feladatok várnak

Utánpótlássport
2025.08.31. 19:22

Férfi vízilabda MK: a Szentes az OSC legyőzésével megnyerte selejtezős csoportját

Vízilabda
2025.08.31. 19:16
Ezek is érdekelhetik