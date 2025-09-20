Vízilabda: remek rajtott vett az utánpótlás a női élvonalban

Szombaton kezdetét vette a női élvonalbeli vízilabda-bajnokság, és ahogyan már megszokhattuk, a nyitányon is számos utánpótláskorú játékos kapott lehetőséget.

A címvédő Ferencváros a Győr vendégeként indította a pontvadászatot, és magabiztos, 17–6-os győzelmet aratott. Matajsz Márk vezetőedző több korosztályos ígéretet is bevetett a találkozón.

Az ifjúságiak közül Gulyás-Oldal Emma és Szalkai Hanga is három gólig jutott.

A Győrben az első ob I-es meccsét játszotta a 2009 decemberében született Iszak Tamara, aki mindjárt góllal mutatkozott be a legjobbak mezőnyében.

A legutóbbi ezüstérmes UVSE a KSI-t múlta felül 16–5-re a Komjádi Béla Sportuszodában. Benczur Márton együttesében a felnőtt-világbajnoki ezüstérmes Tiba Panna révén született gól az ifjúsági korosztálytól, a nagyon fiatal átlagéletkorú KSI-ben pedig az összes gólszerző, a duplázó Péter Nóra, valamint Kemény Amira, Lévai Rozália és Binder Dorka is korosztályos pólósakat képviseli.

Az elmúlt évadban bronzérmes, az új idénytől Biros Péter által vezetett Eger a Szeged otthonában nyert 18–9-re. A KSI-től érkező

Kenéz Kincső bemutatkozásként hét találattal foglalta el a felnőttek góllövőlistájának első helyét.

Mellette az ifik közül Horváth Zsófi duplázott. A Szegedben első két élvonalbeli gólját lőtte Cuk Elena.

A Dunaújváros a Szentes vendégeként győzött 19–10-re. Hazai részről Furák-Szabovik Tessza háromszor volt eredményes, Rácz Olga pedig megszerezte a második ob I-es gólját.

A 2010 májusában született reménység ezzel a bajnoki rajt legfiatalabb góllövője címet is kiérdemelte.

Az első forduló legszorosabb meccsét a III. Kerületi TVE és a BVSC játszotta. A hazai csapat igen csak megnehezítette a zuglóiak dolgát, akik végül 12–11-es sikert könyvelhettek el. Ez volt az egyetlen találkozó a hétvégén, amelyen nem szerzett gólt ifjúsági korú vagy fiatalabb játékos.

Érdekesség, hogy a szeptember elején Máltán

U18-as Európa-bajnoki bronzérmet kiérdemlő leányválogatottból öten is góllal vagy gólokkal kezdtek a felnőttélvonalban.

Név szerint Horváth Zsófi, Gulyás-Oldal Emma, Kemény Amira, Kenéz Kincső és Szalkai Hanga.

(Kiemelt képünkön: a 17. születésnapját októberben ünneplő Szalkai Hanga három gólt lőtt az FTC első bajnokiján Fotó: fradi.hu)