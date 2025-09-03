Vízilabda: magyar győzelem a törökök ellen az U18-as leány Eb-n

A hollandokat legyőzte, az olaszokkal szemben viszont ötméteresek után alulmaradt a magyar U18-as leány vízilabda-válogatott a Máltán zajló Európa-bajnokságon. Az együttes a török csapat ellen zárta a csoportkört, amelyet tizenkét góllal legyőzött, így biztosította a helyét a legjobb nyolc között. A végső helyezés a 21 órakor kezdődő Olaszország–Hollandia mérkőzés végeredményétől függ.

U18-as leány Európa-bajnokság, Málta

A-csoport, 3. forduló

Magyarország–Törökország 17–5 (5–1, 5–2, 4–1, 3–1)

Gólszerzők: Szentpáli, Kenéz, Keszthelyi 3-3, Horváth L., Hetzl 2-2, Gulyás-Oldal, Forster, Horváth Zs., Alaksza



Az Eb-csapat:

Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara

(Kiemelt fotó: Kovács Anikó/MLVSZ)