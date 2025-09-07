Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: Európa-bajnoki bronzérmes az U18-as leányválogatott

2025.09.07. 21:16
vízilabda utánpótlás utánpótlássport
A kiváló utolsó negyedének hála legyőzte az olasz csapatot a bronzmeccsen, így a harmadik helyen zárt a máltai Eb-n a magyar U18-as leány vízilabda-válogatott.

A spanyolok elleni, fordulatos elődöntő vereséggel zárult a Csicsáky Vince által irányított magyar U18-as leány vízilabda-válogatottnak, amely vasárnap este a máltai Európa-bajnokság bronzmeccsén ugrott a vízbe.

A magyar lányok az első, döntetlennel záródó negyed után kétgólos előnyt harcoltak ki, a harmadik játékrészben viszont fordított az ellenfél, így a csapat hátrányból várták a végjátékot. Az utolsó nyolc perc viszont tökéletesen alakult számunkra, az ebben a periódusban háromszor betaláló Kenéz Kincső vezérletével

5–0-t „futott” ekkor a válogatott, amely 15–11-es győzelemmel szerezte meg az Eb-bronzérmet.

A meccs statisztikája ITT érhető el.

Az Eb-csapat:
Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara

(Kiemelt képünkön: Kenéz Kincső Forrás: Kovács Anikó/MVLSZ)

 

Ezek is érdekelhetik