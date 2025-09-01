Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: elrajtoltak a korosztályos bajnokságok

2025.09.01. 09:08
vízilabda utánpótlássport
Ebben az évadban is kiélezett és színvonalas mérkőzésekre számíthatunk a korosztályos fiú vízilabda-bajnokságokban.

Elrajtoltak a korosztályos fiú vízilabda-bajnokságok, a legtöbb csapat már két mérkőzéses is túl van. Mindhárom utánpótlás-korosztály pontvadászatában az idén is kiélezett, színvonalas küzdelmekre számíthatunk.

Az ifjúsági bajnokságban az FTC, a serdülők és a gyermekekk között az UVSE vágott neki az idénynek címvédőként.

Az elmúlt évadban az ifjúságiak margitszigeti döntőjében a ferencvárosiak 13–11-re múlták felül a KSI-t. A Szűcs Levente által irányított Ferencvárosban nyolc különböző játékos is gólt szerzett a fináléban, a legeredményesebb a négy találatot jegyző Varga Kean lett. Az FTC ebben a korosztályban újabb „páratlan” sikert ért el, ugyanis 2021 és 2023 után ünnepelhetett ismét bajnoki címet. A bronzérem a tavalyi győztes BVSC tulajdonába került. A zuglóiak a dobogó harmadik fokáért az OSC-t győzték le 13–12-re.

 A szegedi Tiszavirág uszodában az UVSE nyerte meg a fiú serdülőbajnokságot, miután a nyolcas döntő aranyéremért rendezett mérkőzésén 10–7-re bizonyult jobbnak a KSI-nél. A Szentesi Ádám irányította UVSE védekezése nagyszerűen működött, a bajnokcsapatból Szabó Ákos három góllal segítette társait a döntőben, ahogyan a sportiskolásokat Kovács Mátyás is. A bronzmeccsen az FTC 15–8-ra nyert a Szolnok ellen.

A gyermekbajnokság nyolcas döntőjének is a Margitsziget adott otthont május második hétvégéjén. A finálé itt is remek meccset hozott. Az aranyért a házigazda UVSE 13–12-re győzött az OSC ellen, így a Németh Zsolt vezette gárda megvédte bajnoki címét a korosztályban. A döntőben az UVSE-ből Szaka Olivér, az OSC-ből Fabinyi Huba büszkélkedhetett öt góllal. A harmadik helyért a Vasas 7–7 után ötméteresekkel nyert (14–13) a KSI ellen.

Az elmúlt évadban bajnok UVSE serdülőcsapata Forrás: MVLSZ

Legutóbb tehát az UVSE két, az FTC egy elsőségnek örülhetett a korosztályos fiúbajnokságokban, melyeknek nyolcas döntőibe összességében hét különböző egyesület jutott be. A KSI mindhárom korosztályban a négy között volt, a Szolnok pedig az egyetlen vidéki klubként játszhatott elődöntőt, majd bronzmeccset. Az új évadban is hasonló izgalmak várhatóak.

(Kiemelt kép forrása: MVLSZ)

