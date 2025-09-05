Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: elődöntős az U18-as leányválogatott a máltai Eb-n

2025.09.05. 22:16
vízilabda utánpótlás utánpótlássport
A magyar U18-as leányválogatott 15–11-re győzte le a horvátokat a Máltán zajló Európa-bajnokság negyeddöntőjében.

Négy góllal verte a magyar U18-as leány vízilabda-válogatott Horvátországot a máltai Európa-bajnokság negyeddöntőjében. Csicsáky Vince szövetségi edző csapata az első negyedet 4–1-re nyerte, majd 7–3-ra is vezetett, ahonnan még vissza jönni a meccsbe a rivális (8–6). A harmadik játékrészben egy góllal növelték előnyüket a mieink (11–8), akik az utolsó 8 percben bebiztosították helyüket a legjobb négy között, ugyanis 15–11-re legyőzték a horvátokat.

A magyar csapat legeredményesebb játékosa a négy gólt szerző Kenéz Kincső volt. Csicsáky együttese szombaton 19 órakor Spanyolország ellen játssza az elődöntőt.

U18-as leány Európa-bajnokság, Málta
Negyeddöntő
Magyarország–Horvátország 15–11 (4-1, 4-5, 3-2, 4-3)
Gólszerzők: Kenéz 4, Szentpáli, Gulyás-Oldal, Horváth, Hetzl 2-2, Alaksza.

Az Eb-csapat:
Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara

(Kiemelt képünk fotósa: Kovács Anikó/MVLSZ)

