Vízilabda: elődöntős az U18-as leányválogatott a máltai Eb-n

Négy góllal verte a magyar U18-as leány vízilabda-válogatott Horvátországot a máltai Európa-bajnokság negyeddöntőjében. Csicsáky Vince szövetségi edző csapata az első negyedet 4–1-re nyerte, majd 7–3-ra is vezetett, ahonnan még vissza jönni a meccsbe a rivális (8–6). A harmadik játékrészben egy góllal növelték előnyüket a mieink (11–8), akik az utolsó 8 percben bebiztosították helyüket a legjobb négy között, ugyanis 15–11-re legyőzték a horvátokat.
A magyar csapat legeredményesebb játékosa a négy gólt szerző Kenéz Kincső volt. Csicsáky együttese szombaton 19 órakor Spanyolország ellen játssza az elődöntőt.
(Kiemelt képünk fotósa: Kovács Anikó/MVLSZ)