Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: a címvédő is jól kezdett az ifjúsági fiúbajnokságban

B. Z. utanpotlassport.huB. Z. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.15. 14:24
null
Címkék
vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Négy fordulót követően öt csapat is veretlenül áll a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokság alapszakaszában.

Négy fordulót játszottak le eddig a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokságban, és a 16 együttesből öt csapat őrzi a veretlenségét.

A fővárosi gárdák közül a KSI, az UVSE és az FTC is hibátlan rajtot vett, a vidéki bázisokat képviselve a Szeged és a Szolnok kezdett csak győzelmekkel, utóbbi a Budapesti Honvéd mellett a másik csapat, amelynek egyelőre három mérkőzése van letudva.

A múlt vasárnap, a 4. fordulóban a KSI fiataljai Miskolcon tartottak erődemonstrációt:

a sportiskolások 28–12-es sikeréből Rabb Benedek nyolc góllal vette ki a részét.

A Szeged hazai medencében az Ybl WPC ellen (19–6), az UVSE a Kecskemét otthonában (19–13) jutott egyaránt tizenkilenc találatig, az FTC-t pedig a Honvéd kényszerítette nagy csatára, végül a ferencvárosiak 12–10-re nyertek a Tüzér utcai uszodában.

Az FTC címvédőként vágott neki az ifjúsági bajnoki évadnak.

Az elmúlt szezon margitszigeti döntőjében a zöld-fehérek 13–11-re múlták felül a KSI-t. Az emlékezetes fináléban a Ferencvárosban nyolc különböző játékos is gólt szerzett. A legeredményesebb akkor az a négy találatot jegyző Varga Kean volt, aki múlt szombaton a bajnoki és BL-címvédő, Nyéki Balázs által irányított felnőttcsapatban is bemutatkozott a Szeged otthonában 15–6-ra megnyert Magyar-kupa-negyeddöntőn. Varga Zsolt férfi szövetségi kapitány 17 éves fia mellett a 18 esztendős Szöllősi Nándor is debütált Szegeden, ráadásul az ő gólja alakította ki a végeredményt.

Balról: Szöllősi Nándor, Nyéki Balázs, Varga Kean Forrás: fradi.hu

A forduló legkiélezettebb összecsapását az Eger és a Semmelweis OSC hozta össze. Az egriek hazai környezetben 9–8-ra tudtak nyerni. A fordulatos mérkőzésen a győztes gólt Tomozi Kálmán 36 másodperccel a végső dudaszó előtt szerezte.

A versenykiírás szerint az alapszakaszban résztvevő 16 csapat egyfordulós körmérkőzést játszik egymással, majd a felsőházban a legjobb 12 klub folytatja a küzdelmeket. A felsőház és az alsóház mezőnye a három országos bajnoki korosztály (ifjúsági, serdülő, gyermek) összevont eredménye alapján lesz kialakítva.

Az ifjúsági bajnokságban az FTC, a serdülők és a gyermekek között az UVSE vágott neki az idénynek címvédőként.

Legutóbb a nyolcas döntőkbe összességében hét különböző egyesület jutott be.

A KSI mindhárom korosztályban a négy között volt, a Szolnok pedig az egyetlen vidéki klubként játszhatott elődöntőt, majd bronzmeccset. Az új évadban is hasonló izgalmak várhatóak.

Az ifjúsági fiúbajnokság tabellája ITT érhető el.

(Kiemelt képünkön: Varga Kean Forrás: fradi.hu)

 

vízilabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Strandröplabda: 13. a leánypáros az U18-as Eb-n

Utánpótlássport
20 órája

Jégkorong: nem a rekortán, hanem a jég a pályája Gyulai Miklósnak

Utánpótlássport
21 órája

Triatlon: ötödik helyek az ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 14:54

Triatlon: ötödik a magyar mixváltó az ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 10:57

Öttusa: Mészáros Emma az első felnőtt Eb-jén is érmet nyert az idén

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03

Triatlon: két ötödik hely a kitzbüheli ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.13. 20:49

Kosárlabda: Tózer-Nemes Boglárka a Csatában lépne szintet az NB I-ben

Utánpótlássport
2025.09.13. 19:33

Vívás: a legjobbak között maradnának a junior párbajtőröző fiúk

Utánpótlássport
2025.09.13. 18:43
Ezek is érdekelhetik