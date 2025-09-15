Vízilabda: a címvédő is jól kezdett az ifjúsági fiúbajnokságban

Négy fordulót játszottak le eddig a fiú ifjúsági vízilabda-bajnokságban, és a 16 együttesből öt csapat őrzi a veretlenségét.

A fővárosi gárdák közül a KSI, az UVSE és az FTC is hibátlan rajtot vett, a vidéki bázisokat képviselve a Szeged és a Szolnok kezdett csak győzelmekkel, utóbbi a Budapesti Honvéd mellett a másik csapat, amelynek egyelőre három mérkőzése van letudva.

A múlt vasárnap, a 4. fordulóban a KSI fiataljai Miskolcon tartottak erődemonstrációt:

a sportiskolások 28–12-es sikeréből Rabb Benedek nyolc góllal vette ki a részét.

A Szeged hazai medencében az Ybl WPC ellen (19–6), az UVSE a Kecskemét otthonában (19–13) jutott egyaránt tizenkilenc találatig, az FTC-t pedig a Honvéd kényszerítette nagy csatára, végül a ferencvárosiak 12–10-re nyertek a Tüzér utcai uszodában.

Az FTC címvédőként vágott neki az ifjúsági bajnoki évadnak.

Az elmúlt szezon margitszigeti döntőjében a zöld-fehérek 13–11-re múlták felül a KSI-t. Az emlékezetes fináléban a Ferencvárosban nyolc különböző játékos is gólt szerzett. A legeredményesebb akkor az a négy találatot jegyző Varga Kean volt, aki múlt szombaton a bajnoki és BL-címvédő, Nyéki Balázs által irányított felnőttcsapatban is bemutatkozott a Szeged otthonában 15–6-ra megnyert Magyar-kupa-negyeddöntőn. Varga Zsolt férfi szövetségi kapitány 17 éves fia mellett a 18 esztendős Szöllősi Nándor is debütált Szegeden, ráadásul az ő gólja alakította ki a végeredményt.

Balról: Szöllősi Nándor, Nyéki Balázs, Varga Kean Forrás: fradi.hu

A forduló legkiélezettebb összecsapását az Eger és a Semmelweis OSC hozta össze. Az egriek hazai környezetben 9–8-ra tudtak nyerni. A fordulatos mérkőzésen a győztes gólt Tomozi Kálmán 36 másodperccel a végső dudaszó előtt szerezte.

A versenykiírás szerint az alapszakaszban résztvevő 16 csapat egyfordulós körmérkőzést játszik egymással, majd a felsőházban a legjobb 12 klub folytatja a küzdelmeket. A felsőház és az alsóház mezőnye a három országos bajnoki korosztály (ifjúsági, serdülő, gyermek) összevont eredménye alapján lesz kialakítva.

Az ifjúsági bajnokságban az FTC, a serdülők és a gyermekek között az UVSE vágott neki az idénynek címvédőként.

Legutóbb a nyolcas döntőkbe összességében hét különböző egyesület jutott be.

A KSI mindhárom korosztályban a négy között volt, a Szolnok pedig az egyetlen vidéki klubként játszhatott elődöntőt, majd bronzmeccset. Az új évadban is hasonló izgalmak várhatóak.

Az ifjúsági fiúbajnokság tabellája ITT érhető el.

(Kiemelt képünkön: Varga Kean Forrás: fradi.hu)