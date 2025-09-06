Vízilabda: a bronzért játszanak az U18-as lányok az Eb-n

Az U18-as leány vízilabda-válogatott szombaton a spanyolokkal játszott elődöntőt a korosztály máltai Európa-bajnokságán.
Csicsáky Vince együttese biztatóan kezdte a meccset, és az első nyolc perc után 3–0-ra vezetett, ám a második negyedben a magasabb fokozatra kapcsoló spanyolok tíz gólt lőttek az öt kapott ellenében, így a magyar csapat a félidőre 10–8-as hátrányba került. Innen még sikerült a fordítás, 12–11 is volt ide, ám a találkozó vége a spanyoloké lett,
akik 18–14-re nyerték meg a meccset,
és készülhetnek a görögük elleni döntőre. A magyar lányok vasárnap az olaszokkal mérik össze tudásukat a bronzért.
