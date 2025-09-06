Vízilabda: a bronzért játszanak az U18-as lányok az Eb-n

Az U18-as leány vízilabda-válogatott szombaton a spanyolokkal játszott elődöntőt a korosztály máltai Európa-bajnokságán.

Csicsáky Vince együttese biztatóan kezdte a meccset, és az első nyolc perc után 3–0-ra vezetett, ám a második negyedben a magasabb fokozatra kapcsoló spanyolok tíz gólt lőttek az öt kapott ellenében, így a magyar csapat a félidőre 10–8-as hátrányba került. Innen még sikerült a fordítás, 12–11 is volt ide, ám a találkozó vége a spanyoloké lett,

akik 18–14-re nyerték meg a meccset,

és készülhetnek a görögük elleni döntőre. A magyar lányok vasárnap az olaszokkal mérik össze tudásukat a bronzért.

U18-as leány Európa-bajnokság, Málta

Elődöntő

Magyarország–Spanyolország 14–18 (3-0, 5-10, 5-5, 1-3)

Gólszerzők: Kenéz 4, Keszthelyi 3, Gulyás-Oldal, Forster 2, Szalkai, Hetzl, Alaksza



Az Eb-csapat:

Schmuck Tünde, Daróczi Julianna, Horváth Zsófi, Horváth Luca, Gulyás-Oldal Emma, Szentpáli Jolánta, Kemény Amira, Forster Luca, Kenéz Kincső, Keszthelyi Sára, Hetzl Adrienn, Szalkai Hanga, Kiss Emma Gitta, Alaksza Kinga, Füle Barbara

(Kiemelt fotó: Kovács Anikó)