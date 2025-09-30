Nemzeti Sportrádió

Vívás: dupla dobogóval kezdte az idényt Komjáthy Boglárka

2025.09.30. 18:20
A korosztályában arany-, a juniorok között bronzérmes lett az idény első válogatóversenyén a kadét Eb-harmadik kardozó, Komjáthy Boglárka.

Remekül kezdte az idényt a kadétok között elsőéves kardozó, Komjáthy Boglárka, aki az egyesülete, a Vasas vívótermében rendezett válogató hétvégén kétszer is felállt a dobogóra, egyszer annak legtetejére.

A Magyar-kupa-fordulón Riba Ferenc tanítványa előbb a kadétok között érdemelt ki aranyérmet, miután a döntőben klubtársát, Bácskay Kincsőt múlta felül 15:12-re, majd a juniorok viadalán éppen Bácskaytól kapott ki az elődöntőben 15:10-re, és lett bronzérmes.

Az elmúlt évad emlékezetes marad Boglárka számára, hiszen serdülőként sikerült kijutnia az akkor még idősebbek, a kadétok világversenyeire, és az Európa-, majd a világbajnokságon is kitűnően vívott.

Előbbin bravúros bronzérmet szerzett,

utóbbin egyetlen tussal kapott ki a nyolcaddöntőben. Mindkét alkalommal a későbbi aranyérmes állította meg.

„Az Európa-bajnoki bronzéremmel magasra tettem lécet – mondta Boglárka az Utanpotlassport.hu-nak. – Ezzel együtt az új szezonban is legalább hasonló sikereket tervezek elérni, szeretnék dominálni a korosztályban. Az elsődleges célom természetesen most is az, hogy kijussak az Eb-re és a vébére.

Hosszú szezonra készülök, amelyben mindenhol, végig jól kell teljesítsek.

Tavaly a szezon elején még tapasztalatlannak számítottam a nemzetközi mezőnyben, és ez sokszor meg is látszott a vívásomon. Aztán a végére belejöttem, és most magabiztosságot ad, hogy már tavaly is ott voltam serdülőként a világversenyeken.”

Komjáthy Boglárka és mestere, Riba Ferenc Forrás: MVSZ

Riba Ferenc az elmúlt hétvégén így jellemezte tanítványát a szövetségi portálnak:

„Másodikos korában kezdett vívni Bogi. A Baár-Madas iskolában, Karasszon Ági indította el az útján. Aztán amikor a Vasasba jött, akkor Nemcsik Zsolt személyesen kért meg arra, hogy én foglalkozzak vele. Nem vagyok fiatal edző, mellette mégis új lendületet kaptam.

A tét sokkal inkább feldobja, minthogy megremegjen tőle, a kiélezett szituációkban igen megbízható, ami rendkívül fontos ebben a sportágban. Még mindig nagyon fiatal, de őszintén remélem, hogy komoly jövő áll előtte.”

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team)

Ezek is érdekelhetik