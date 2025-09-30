Vívás: dupla dobogóval kezdte az idényt Komjáthy Boglárka

Remekül kezdte az idényt a kadétok között elsőéves kardozó, Komjáthy Boglárka, aki az egyesülete, a Vasas vívótermében rendezett válogató hétvégén kétszer is felállt a dobogóra, egyszer annak legtetejére.

A Magyar-kupa-fordulón Riba Ferenc tanítványa előbb a kadétok között érdemelt ki aranyérmet, miután a döntőben klubtársát, Bácskay Kincsőt múlta felül 15:12-re, majd a juniorok viadalán éppen Bácskaytól kapott ki az elődöntőben 15:10-re, és lett bronzérmes.

Az elmúlt évad emlékezetes marad Boglárka számára, hiszen serdülőként sikerült kijutnia az akkor még idősebbek, a kadétok világversenyeire, és az Európa-, majd a világbajnokságon is kitűnően vívott.

Előbbin bravúros bronzérmet szerzett,

utóbbin egyetlen tussal kapott ki a nyolcaddöntőben. Mindkét alkalommal a későbbi aranyérmes állította meg.

„Az Európa-bajnoki bronzéremmel magasra tettem lécet – mondta Boglárka az Utanpotlassport.hu-nak. – Ezzel együtt az új szezonban is legalább hasonló sikereket tervezek elérni, szeretnék dominálni a korosztályban. Az elsődleges célom természetesen most is az, hogy kijussak az Eb-re és a vébére.

Hosszú szezonra készülök, amelyben mindenhol, végig jól kell teljesítsek.

Tavaly a szezon elején még tapasztalatlannak számítottam a nemzetközi mezőnyben, és ez sokszor meg is látszott a vívásomon. Aztán a végére belejöttem, és most magabiztosságot ad, hogy már tavaly is ott voltam serdülőként a világversenyeken.”

Komjáthy Boglárka és mestere, Riba Ferenc Forrás: MVSZ

Riba Ferenc az elmúlt hétvégén így jellemezte tanítványát a szövetségi portálnak:

„Másodikos korában kezdett vívni Bogi. A Baár-Madas iskolában, Karasszon Ági indította el az útján. Aztán amikor a Vasasba jött, akkor Nemcsik Zsolt személyesen kért meg arra, hogy én foglalkozzak vele. Nem vagyok fiatal edző, mellette mégis új lendületet kaptam.

Hihetetlen tehetség, hónapról hónapra fejlődik. Rendkívül szorgalmas, ráadásul nagyszerű versenyző alkat.

A tét sokkal inkább feldobja, minthogy megremegjen tőle, a kiélezett szituációkban igen megbízható, ami rendkívül fontos ebben a sportágban. Még mindig nagyon fiatal, de őszintén remélem, hogy komoly jövő áll előtte.”

(Kiemelt képünkön: Komjáthy Boglárka Fotó: Bizzi Team)