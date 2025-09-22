Vívás: a kardszakág nevelőműhelyei közt vitézkedik a Metropolis

Nemzeti Sportrádió

2025.09.22.
A III. kerületi Metropolis Vívó Club a kardutánpótlás-nevelésre szakosodva igyekszik minél több ígéretet adni a sportágnak.

Két korábbi kiváló, válogatott kardvívó, a csapatban kétszeres vb-ezüstérmes, olimpiai ötödik Fodor Kende és felesége, az egyéniben háromszoros Eb-bronzérmes, csapatban vb-második Csaba Edina 2017-ben hívta életre Óbuda-Békásmegyeren a Metropolis Vívó Clubot, amelynek elsődleges küldetése, hogy a kardszakág számára minőségi utánpótlást neveljen.

„A feleségem, Edina korábban iskolai vívást csinált, és olyan sokan érdeklődtek a sportág iránt a III. kerületben, hogy úgy döntöttünk, létrehozzuk az egyesületet – mondja Fodor Kende, az egyesület elnöke, kardedzője. – Az óbudai önkormányzat és a hazai szövetség sportágfejlesztési programjának köszönhetően 2021-től a Viziorgona utcai, Fuchs Jenőről elnevezett, korábban pékségként működő kis vívóteremben tarthatjuk az edzéseket.. Jelenleg nagyjából száz vívónk van, közülük ötvenegyen rendelkeznek versenyzői engedéllyel. Az egészen kicsi, vitéz korosztálytól a veteránig foglalkozunk vívókkal, de klasszikus utánpótlás-nevelő bázisnak tartjuk magunkat, hiszen többnyire a kadétkorú és annál fiatalabb gyerekek kardoznak nálunk. Örülünk, hogy a korosztályos válogatókon, versenyeken egyre több döntős és dobogós helyezést érünk el. A jó eredmények visszaigazolást adnak a munkánkról és természetesen a gyerekeknek is szükségük van a sikerélményre, amely mindenkinek a saját képességeihez, szintjéhez mérten mást jelent.

Mivel a termünk kicsi, és a feleségemmel ketten dolgozunk edzőként, a lehetőségeink behatároltak, létszámban szinte elértük a maximumot. De a fenntarthatóságban jobban hiszek, mint az őrült mód fejlődésben, szélesedésben. Ha ez sokáig tud ebben a formában működni, és több tíz év múlva is gyerekeket nevel a klub, akkor nagyon elégedett leszek.”

Fodor Kende a Metropolis Vívó Club ígéreteivel az idei diákolimpián Forrás: Metropolis Vívó Club

A gyerekek nemcsak a kardvívás szeretete miatt, hanem a családias közeg és a kiváló hangulat miatt is szeretnek a Metropolis edzéseire járni.

„A fiataloknak igyekszünk megtanítani a kardvívás rendszerét, hagyományait, és arra szeretnénk ösztönözni őket, hogy

A siker nem jön magától, de a befektetett munkának idővel meglesz az eredménye. A gyerekek fejlődését coach, mentáltréner, valamint erőnléti edző is segíti, mert nem hiszem, hogy mindenki multifunkcionális és mindenhez ért. Szerencsések vagyunk, mert úgy gondolom, hogy megtaláltuk a megfelelő szakembereket a különböző területekre.”

(Kiemelt képünkön: a Metropolis Vívó Club fiataljainak egy csoportja az újonc országos bajnokságon Forrás: Metropolis Vívó Club)

Ezek is érdekelhetik