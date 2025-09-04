U19-es válogatott: vereség a portugáloktól a Vilotic-kupa első meccsén

Védők Bolgár Botond (Kecskemét) Horváth Tamás (Videoton) Lakatos Noel (Ingolstadt) Mona Árpád (Karcag) Pál Barna (Puskás Akadémia) Szakos Bence (DVTK) Tercza Gergő (DVSC) Vitályos Viktor (MTK)
Középpályások Décsy Ádám (ETO FC) Hős Zsombor (Vasas Kubala Akadémia) Madarász Ádám (FTC) Somogyi Ádám (Budapest Honvéd-MFA)
Támadók Barkóczi Barnabás (Vasas Kubala Akadémia) Egri Imre (DVSC) Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar) Kugyela Zalán (Torino) Kun Ákos (Szeged) Mondovics Kevin (Puskás Akadémia) Szép Márton (Bayer Leverkusen) Vörös Barnabás (Gyula)