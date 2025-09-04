U19-es válogatott: vereség a portugáloktól a Vilotic-kupa első meccsén

Nemzeti Sportrádió

2025.09.04. 19:29
Kétgólos vereséget szenvedett az U19-es labdarúgó-válogatott a portugáloktól a vajdasági Vilotic-kupa első mérkőzésén.

A Kemenes Szabolcs vezette U19-es labdarúgó-válogatott 3–1-re kikapott a portugál csapattól Zentán, a Vilotic-torna első fordulójában. A mieink gólját Somogyi Ádám szerezte.

Folytatás szombaton a házigazda szerbek ellen.

A magyarok további programja a Vilotic-tornán:
Szeptember 6., szombat
Szerbia–Magyarország, Szabadka, 17.00
Szeptember 9., kedd
Magyarország–Montenegró, Topolya, 15.00
A magyar válogatott kerete:

Kapusok
Bozó Mirkó (Puskás Akadémia)
Kocsis Botond (ETO FC)
Papp Lőrinc (Budapest Honvéd-MFA)

Védők
Bolgár Botond (Kecskemét)
Horváth Tamás (Videoton)
Lakatos Noel (Ingolstadt)
Mona Árpád (Karcag)
Pál Barna (Puskás Akadémia)
Szakos Bence (DVTK)
Tercza Gergő (DVSC)
Vitályos Viktor (MTK)

Középpályások
Décsy Ádám (ETO FC)
Hős Zsombor (Vasas Kubala Akadémia)
Madarász Ádám (FTC)
Somogyi Ádám (Budapest Honvéd-MFA)

Támadók
Barkóczi Barnabás (Vasas Kubala Akadémia)
Egri Imre (DVSC)
Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar)
Kugyela Zalán (Torino)
Kun Ákos (Szeged)
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia)
Szép Márton (Bayer Leverkusen)
Vörös Barnabás (Gyula)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

