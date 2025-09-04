U19-es válogatott: vereség a portugáloktól a Vilotic-kupa első meccsén

A Kemenes Szabolcs vezette U19-es labdarúgó-válogatott 3–1-re kikapott a portugál csapattól Zentán, a Vilotic-torna első fordulójában. A mieink gólját Somogyi Ádám szerezte.

Folytatás szombaton a házigazda szerbek ellen.

A magyarok további programja a Vilotic-tornán:

Szeptember 6., szombat

Szerbia–Magyarország, Szabadka, 17.00

Szeptember 9., kedd

Magyarország–Montenegró, Topolya, 15.00

A magyar válogatott kerete:



Kapusok

Bozó Mirkó (Puskás Akadémia)

Kocsis Botond (ETO FC)

Papp Lőrinc (Budapest Honvéd-MFA)



Védők

Bolgár Botond (Kecskemét)

Horváth Tamás (Videoton)

Lakatos Noel (Ingolstadt)

Mona Árpád (Karcag)

Pál Barna (Puskás Akadémia)

Szakos Bence (DVTK)

Tercza Gergő (DVSC)

Vitályos Viktor (MTK)



Középpályások

Décsy Ádám (ETO FC)

Hős Zsombor (Vasas Kubala Akadémia)

Madarász Ádám (FTC)

Somogyi Ádám (Budapest Honvéd-MFA)



Támadók

Barkóczi Barnabás (Vasas Kubala Akadémia)

Egri Imre (DVSC)

Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar)

Kugyela Zalán (Torino)

Kun Ákos (Szeged)

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia)

Szép Márton (Bayer Leverkusen)

Vörös Barnabás (Gyula)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)