Triatlon: ötödik a magyar mixváltó az ifjúsági Eb-n

Szombat este beszámoltunk róla, hogy az ausztriai Kitzbühelben megrendezett ifjúsági triatlon Európa-bajnokság egyéni döntőiben a fiúk és a lányok között is ötödik volt a legjobb magyar helyezés; Németh Dániel és Kropkó Jázmin zárt a legjobbak között.

Úgy tűnik, az eseményen az ötös volt a magyarok bűvös száma, ugyanis a vasárnapi zárószámban, a mixváltók között is ebben a pozícióban ért a célba a négyesünk, amelyet Kropkó Jázmin, Deli András, Németh Dániel és Katona Korinna alkotott.

A részletes eredmények ITT böngészhetők.

(Kiemelt képünk forrása: MTSZ)