Strandröplabda: 13. a leánypáros az U18-as Eb-n

Pádár Réka és Kiss-Bertók Emese kettőse csoportgyőztesként jutott tovább a dél-olaszországi Corigliano-Rossanóban rendezett U18-as strandröplabda Európa-bajnokságon, így az egyenes kieséses szakaszt rögtön a legjobb 16 között kezdhették meg. A magyar lányok a szombati nyolcaddöntőben 2:1-es (23:21, 16:21, 9:15) vereséget szenvedtek a Candela, Ozanne Pian francia duótól, így vasárnap a kilencedik helyért folytatják szereplésüket.

Végül a magyar páros a 13. helyen fejezte be az Eb-t,

a záró napon a Radstake, Both holland duó 2:0-ra (21:9, 21:10) jobbnak bizonyult.

(Kiemelt kép forrása: MRSZ)