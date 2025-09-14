Nemzeti Sportrádió

Strandröplabda: 13. a leánypáros az U18-as Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.14. 20:44
null
Címkék
strandröplabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A Kiss-Bertók Emese, Pádár Réka páros a 13. helyen zárt az olaszországi U18-as strandröplabda Európa-bajnokságon.

Pádár Réka és Kiss-Bertók Emese kettőse csoportgyőztesként jutott tovább a dél-olaszországi Corigliano-Rossanóban rendezett U18-as strandröplabda Európa-bajnokságon, így az egyenes kieséses szakaszt rögtön a legjobb 16 között kezdhették meg. A magyar lányok a szombati nyolcaddöntőben 2:1-es (23:21, 16:21, 9:15) vereséget szenvedtek a Candela, Ozanne Pian francia duótól, így vasárnap a kilencedik helyért folytatják szereplésüket.

Végül a magyar páros a 13. helyen fejezte be az Eb-t,

a záró napon a Radstake, Both holland duó 2:0-ra (21:9, 21:10) jobbnak bizonyult.

(Kiemelt kép forrása: MRSZ)

 

strandröplabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Jégkorong: nem a rekortán, hanem a jég a pályája Gyulai Miklósnak

Utánpótlássport
3 órája

Triatlon: ötödik helyek az ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
8 órája

Triatlon: ötödik a magyar mixváltó az ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
12 órája

Öttusa: Mészáros Emma az első felnőtt Eb-jén is érmet nyert az idén

Utánpótlássport
14 órája

Triatlon: két ötödik hely a kitzbüheli ifjúsági Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 20:49

Kosárlabda: Tózer-Nemes Boglárka a Csatában lépne szintet az NB I-ben

Utánpótlássport
Tegnap, 19:33

Vívás: a legjobbak között maradnának a junior párbajtőröző fiúk

Utánpótlássport
Tegnap, 18:43

Úszás: Antal Dávid az ifjúsági világelitig pillangózott

Utánpótlássport
Tegnap, 9:03
Ezek is érdekelhetik