Labdarúgás: szerény a korosztályos válogatottak idei mérlege

A múlt hét keddjén a korosztályos magyar labdarúgó-válogatottak számára is elkezdődtek az Európa-bajnoki selejtezők: az U21-esek a litvánok ellen Druskininkaiban a mérkőzés elején vezetést szereztek, majd a hosszabbításban gólt kaptak, így egy ponttal térhettek haza. Szélesi Zoltán szövetségi edző együttese a csoport – papíron – leggyengébb ellenfelével játszott döntetlent, a kvalifikációhoz pedig olyan csapatokat kellene megelőznie, mint Horvátország, Törökország és Ukrajna.

Természetesen csalódás a Litvánia elleni idegenbeli iksz, de önmagában nem lenne tragédia. Az viszont már aggasztóbb, hogy

az U21-es válogatott 2025-ben eddig egyetlen meccset sem nyert,

és nem világ legjobbjaival kellett megmérkőznie. Felkészülési találkozón 3–0-s vereséget szenvedett Izland ellen, 3–1-re kapott ki Írországtól és Ausztriától, 2–1-re Albániától. A litvánok ellenivel együtt öt meccsen mínusz 4–12-es a csapat gólkülönbsége, egyetlen pont a mérlege. Összehasonlításképpen: Ausztria még egy mérkőzést sem vesztett az idén és veretlen a Feröer-szigetek együttese is...

Szélesi Zoltán U21-es válogatottja még nyeretlen 2025-ben Forrás: mlsz.hu

Hat meccsen van túl az U19-es válogatott, amelynek irányítását Kemenes Szabolcs vette át. A korosztály két győzelemmel és négy vereséggel áll ebben az esztendőben: legyőzte Izlandot és Montenegrót, kikapott az osztrákoktól, a dánoktól, a portugáloktól meg szerbektől. Mondhatnánk, hogy ez a realitás, ám

a jelenlegi erőforrások és lehetőségek ismeretében egy-egy bravúr talán nem volna túlzó elvárás.

Az U19-esek Eb-selejtezőjét idehaza rendezik november 12. és 18. között. A mini tornán Franciaországgal, Bulgáriával és Feröerrel játszanak a magyarok. Az első két helyezett mellett a tizenhárom csoport legjobb harmadikja jut az elitkörbe, vagyis a papírforma továbbjutást ígér. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy az U19-es válogatott legutóbb 2014-ben vett részt a nyolccsapatos Európa-bajnokságon (rendezőként), a kvalifikáció mostanáig utoljára 2008-ban jött össze. A hazánkkal szomszédos országok közül az elmúlt tíz évben legalább egyszer valamennyinek a csapata eljutott az Eb-re, kivéve a 2,1 millió lakosú Szlovéniáét.

A Jeremiás Gergő vezette U17-es válogatott teljesít a legjobban az idén: tíz mérkőzésen két győzelem, négy döntetlen, négy vereség a mutatója. Svájc legyőzése dicséretes, a Lettország elleni siker elvárt volt. A pozitívumok között meg kell említeni, hogy a tavaszi Eb-selejtezőn a hollandokkal és a szerbekkel is döntetlent játszottak a fiúk – csak a portugálok verték őket 2–0-ra. A törököktől egyszer, az írektől kétszer kaptak ki, és a lettek meg az izlandiak elleni döntetlen is beárnyékolja a részsikereket.

A négy válogatott részvételével rendezett Telki-kupán elért negyedik hely sem ad okot a bizakodásra.

Mindenesetre nagy meglepetés lenne, ha az október 8–14. közötti Európa-bajnoki selejtezőn nem jutna az A-ligába a csapat, ugyanis a házigazda Csehországgal, Észak-Macedóniával és Gibraltárral kell megküzdenie. Az első két helyezett folytathatja majd. Az U17-esek 2015 óta háromszor indulhattak a 2024-ig tizenhat csapatos kontinensviadalon. Az együttes 2017-ben és 2019-ben a negyeddöntőig menetelt, míg 2023-ban Magyarországon rendezték az Eb-t, amelyen a mieink kiestek a csoportjukból.

A három versenykorosztály január elseje óta összesen huszonegy mérkőzést játszott – ezek között voltak Eb-selejtezők és felkészülési meccsek is. Csupán négyet nyert meg, ötször játszott döntetlent és tizenkét vereséget szenvedett. Ez azt jelenti, hogy az U21-es, az U19-es és az U17-es csapat a 2025-ös meccseinek 57 százalékát elveszítette, és mindössze a találkozók 19 százaléka zárult magyar sikerrel.

A nemzeti együttesek mérkőzésenként átlagosan 0,8 pontot szereztek.

Elgondolkodtató, hogy az idősebb korosztályok felé haladva egyre romlanak az eredmények. A legjobban az U17-esek szerepelnek eddig, akik 1,6 pontot gyűjtöttek fellépésenként, a második az U19-es csapat, amelynek pont/meccs átlaga kereken 1, a legrosszabb teljesítmény pedig az U21-eské: ők egyszer sem nyertek, egyetlen döntetlenjüknek köszönhetően mégsem 0, hanem 0,2 a mérkőzésenkénti pontátlaguk.

(Kiemelt képünkön: Az U17-es válogatott negyedik lett a négycsapatos Telki-kupán Forrás: mlsz.hu)