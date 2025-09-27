Labdarúgás: öt gólt rúgott a bolgároknak az U15-ös leányválogatott

Az északmacedónok 4–1-es legyőzése után szombaton

a bolgárokat 5–0-ra múlta felül az U15-ös leány labdarúgó-válogatott

a Szlovéniában zajló UEFA Development-tornán.

„Rendkívül motiváltan, nagyon jó mentalitással lépett pályára a csapat, ahogy ez a címeres mezben elvárható. Egy egységes, szervezett csapat benyomását keltettük. Láttuk a bolgárokat két napja, így nem volt meglepetés, hogy mennyire agresszívan álltak bele a mérkőzésbe. Külön öröm, hogy előre begyakorolt, tudatos játékelemekből öt különböző játékosunk talált a kapuba. Most két napot tudunk pihenni, hogy aztán kedden a házigazdákkal mérkőzzünk meg” – nyilatkozta Szanyi Mária szövetségi edző az mlsz.hu-nak.

Az U15-ös leányválogatott kedden a házigazda szlovénok ellen zárja a tornát.

U15-ÖS LEÁNY UEFA DEVELOPMENT-TORNA, SZLOVÉNIA

Bulgária–​​​​​​​Magyarország 0–​​​​​​​5 (0–​​​​​​​2)

Magyarország: Csiky Dóra (Feurer Mira, 46.) - Verasztó Hanna (Sipos Kata, 46.), Horváth Zora, Derényi Alíz (Juhász Eszter, 60.), Adács Kata - Molnár Léna (Magyar Luca, 46.), Karancsi Emma, Demeter Regina (Mogyorósy Zora, 60.) - Lakatos Panna (Baranyi, 60.), Kurucz Vivien (Szabó Renáta, 60.), Soós Kira (Haklik Zsófia, 69.)

Gólszerzők: Lakatos (40.), Soós (42.), Haklik (75.), Magyar (79.), Karancsi (90., 11-esből)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)