Labdarúgás: öt gólt rúgott a bolgároknak az U15-ös leányválogatott

Az északmacedónok 4–1-es legyőzése után szombaton
a bolgárokat 5–0-ra múlta felül az U15-ös leány labdarúgó-válogatott
a Szlovéniában zajló UEFA Development-tornán.
„Rendkívül motiváltan, nagyon jó mentalitással lépett pályára a csapat, ahogy ez a címeres mezben elvárható. Egy egységes, szervezett csapat benyomását keltettük. Láttuk a bolgárokat két napja, így nem volt meglepetés, hogy mennyire agresszívan álltak bele a mérkőzésbe. Külön öröm, hogy előre begyakorolt, tudatos játékelemekből öt különböző játékosunk talált a kapuba. Most két napot tudunk pihenni, hogy aztán kedden a házigazdákkal mérkőzzünk meg” – nyilatkozta Szanyi Mária szövetségi edző az mlsz.hu-nak.
Az U15-ös leányválogatott kedden a házigazda szlovénok ellen zárja a tornát.
(Kiemelt kép forrása: MLSZ)