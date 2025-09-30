Labdarúgás: ezer fölötti fiatalperc az NB I 8. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken az Újpest 2–2-es döntetlent játszott a Nyíregyházával –

a mérkőzésen nem lépett pályára utánpótláskorú labdarúgó.

Szombaton a Zalaegerszeg 5–0-val kiütötte a Kazincbarcikát. A ZTE-ben a 20 éves Bodnár Gergő végigjátszotta a meccset, míg a vendégeknél a 20 esztendős Boros Zsombor 54, a 19 éves Kun Olivér 36 percig szerepelt.

A Diósgyőr–Debrecen meccsen nem született gól. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán és a 18 esztendős Szakos Bence egy-egy félidőn keresztül bizonyíthatott, a DVSC-ben pedig a 20 éves Szűcs Tamás végig a pályán volt.

A Paks 3–2-re verte hazai pályán a Puskás Akadémiát. A „magyar csapatban” a 20 éves Horváth Kevin helyére a 81. percben a vele egyidős Pető Milán állt be. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a találkozott, míg a 19 esztendős Michael Okeke 76 és a vele egykorú Vékony Bence 14 percet töltött a pályán.

Vasárnap az MTK Budapest 4–0-val intézte el a Kisvárdát. A fővárosi együttesben

a 20 éves Kovács Patrik az egész meccsen játszott, és gólpasszt adott,

a 18 esztendős Németh Hunor 18, a vele egyidős Vitályos Viktor 7 percet kapott. A vendégek kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, valamint a 18 esztendős Szabó Szilárd is megmutathatta magát az első félidőben.

A Győri ETO 2–0-ra kikapott otthon a Ferencvárostól. A hazai csapatban a 20 éves Bánáti Kevin helyére a 69. percben a vele egyidős Bíró Barnabást cserélték be, valamint a 19 esztendős Vingler László is beszállt 4 percre. Az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex a második játékrészben kapott lehetőséget.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 8. FORDULÓJÁBAN: 1019

Csapatok:

Puskás Akadémia: 90+76+14=180

Kisvárda: 90+45=135

MTK Budapest: 90+18+7=115

Győri ETO: 69+21+4=94

Debrecen: 90

Diósgyőr: 45+45=90

Zalaegerszeg: 90

Kazincbarcika: 54+36=90

Paks: 81+9=90

Ferencváros: 45

Újpest: 0

Nyíregyháza: 0



Játékosok:

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia). 90

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90

Horváth Kevin (Paks): 81

Michael Okeke (Puskás Akadémia): 76

Bánáti Kevin (Győri ETO): 69

Boros Zsombor (Kazincbarcika): 54

Demeter Milán (Diósgyőr): 45

Szakos Bence (Diósgyőr): 45

Szabó Szilárd (Kisvárda): 45

Tóth Alex (Ferencváros): 45

Kun Olivér (Kazincbarcika): 36

Bíró Barnabás (Győri ETO): 21

Németh Hunor (MTK Budapest): 18

Vékony Bence (Puskás Akadémia): 14

Pető Milán (Paks): 9

Vitályos Viktor (MTK Budapest): 7

Vingler László (Győri ETO): 4

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Kovács Patrik (MTK Budapest) gólpasszt adott a Kisvárda ellen Forrás: MTK Budapest)