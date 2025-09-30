Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: ezer fölötti fiatalperc az NB I 8. fordulójában

B. M. utanpotlassport.huB. M. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.30. 09:05
null
Címkék
labdarúgás fiatalpercek utánpótlás Kovács Patrik utánpótlássport
A labdarúgó NB I nyolcadik fordulójában 1019 percet kaptak a 2005-ben vagy annál később született magyar játékosok. A Puskás Akadémia és a Kisvárda adta a legtöbb lehetőséget a fiataloknak.

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Pénteken az Újpest 2–2-es döntetlent játszott a Nyíregyházával –

a mérkőzésen nem lépett pályára utánpótláskorú labdarúgó.

Szombaton a Zalaegerszeg 5–0-val kiütötte a Kazincbarcikát. A ZTE-ben a 20 éves Bodnár Gergő végigjátszotta a meccset, míg a vendégeknél a 20 esztendős Boros Zsombor 54, a 19 éves Kun Olivér 36 percig szerepelt.

A Diósgyőr–Debrecen meccsen nem született gól. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán és a 18 esztendős Szakos Bence egy-egy félidőn keresztül bizonyíthatott, a DVSC-ben pedig a 20 éves Szűcs Tamás végig a pályán volt.

A Paks 3–2-re verte hazai pályán a Puskás Akadémiát. A „magyar csapatban” a 20 éves Horváth Kevin helyére a 81. percben a vele egyidős Pető Milán állt be. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a találkozott, míg a 19 esztendős Michael Okeke 76 és a vele egykorú Vékony Bence 14 percet töltött a pályán.

Vasárnap az MTK Budapest 4–0-val intézte el a Kisvárdát. A fővárosi együttesben

a 20 éves Kovács Patrik az egész meccsen játszott, és gólpasszt adott,

az egész meccsen játszott, és gólpasszt adott,

a 18 esztendős Németh Hunor 18, a vele egyidős Vitályos Viktor 7 percet kapott. A vendégek kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, valamint a 18 esztendős Szabó Szilárd is megmutathatta magát az első félidőben.

A Győri ETO 2–0-ra kikapott otthon a Ferencvárostól. A hazai csapatban a 20 éves Bánáti Kevin helyére a 69. percben a vele egyidős Bíró Barnabást cserélték be, valamint a 19 esztendős Vingler László is beszállt 4 percre. Az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex a második játékrészben kapott lehetőséget.

*Az 5. fordulóban a Kisvárda–Ferencváros és a Kazincbarcika–Győri ETO mérkőzést december 3-ra halasztották
A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 8. FORDULÓJÁBAN: 1019
Csapatok:
Puskás Akadémia: 90+76+14=180
Kisvárda: 90+45=135
MTK Budapest: 90+18+7=115
Győri ETO: 69+21+4=94
Debrecen: 90
Diósgyőr: 45+45=90
Zalaegerszeg: 90
Kazincbarcika: 54+36=90
Paks: 81+9=90
Ferencváros: 45
Újpest: 0
Nyíregyháza: 0

Játékosok:
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia). 90
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Bodnár Gergő (Zalaegerszeg): 90
Horváth Kevin (Paks): 81
Michael Okeke (Puskás Akadémia): 76
Bánáti Kevin (Győri ETO): 69
Boros Zsombor (Kazincbarcika): 54
Demeter Milán (Diósgyőr): 45
Szakos Bence (Diósgyőr): 45
Szabó Szilárd (Kisvárda): 45
Tóth Alex (Ferencváros): 45
Kun Olivér (Kazincbarcika): 36
Bíró Barnabás (Győri ETO): 21
Németh Hunor (MTK Budapest): 18
Vékony Bence (Puskás Akadémia): 14
Pető Milán (Paks): 9
Vitályos Viktor (MTK Budapest): 7
Vingler László (Győri ETO): 4

(Kiemelt képünkön: A 20 éves Kovács Patrik (MTK Budapest) gólpasszt adott a Kisvárda ellen Forrás: MTK Budapest)

labdarúgás fiatalpercek utánpótlás Kovács Patrik utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

„Nem hiányzik az edzősködés” – Jürgen Klopp félti a futball jövőjét

Minden más foci
1 órája

Atlétika: magyar második hely és Marton Zsófi nagy dobása Kaposváron

Utánpótlássport
16 órája

Ökölvívás: tizenkét magyarral indul az U19-es Európa-bajnokság

Utánpótlássport
Tegnap, 9:05

Asztalitenisz: egyesben bronz-, párosban ezüstérem az U13-as Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.28. 18:53

Nyílt vízi úszás: bronzérmével Kreisz Bálint volt a legjobb magyar ifi

Utánpótlássport
2025.09.28. 16:00

Triatlon: Pusztai Dóra bronzérmes a máltai junior Európa-kupán

Utánpótlássport
2025.09.28. 14:32

Hoki: „Célunk, hogy nagyobb teret kapjanak a fiatalok” – Kovács Attila

Utánpótlássport
2025.09.27. 20:41

Asztalitenisz: magyar továbbjutások az U13-as Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.27. 19:52
Ezek is érdekelhetik