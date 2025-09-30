Labdarúgás: ezer fölötti fiatalperc az NB I 8. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Pénteken az Újpest 2–2-es döntetlent játszott a Nyíregyházával –
a mérkőzésen nem lépett pályára utánpótláskorú labdarúgó.
Szombaton a Zalaegerszeg 5–0-val kiütötte a Kazincbarcikát. A ZTE-ben a 20 éves Bodnár Gergő végigjátszotta a meccset, míg a vendégeknél a 20 esztendős Boros Zsombor 54, a 19 éves Kun Olivér 36 percig szerepelt.
A Diósgyőr–Debrecen meccsen nem született gól. A DVTK-ban a 20 éves Demeter Milán és a 18 esztendős Szakos Bence egy-egy félidőn keresztül bizonyíthatott, a DVSC-ben pedig a 20 éves Szűcs Tamás végig a pályán volt.
A Paks 3–2-re verte hazai pályán a Puskás Akadémiát. A „magyar csapatban” a 20 éves Horváth Kevin helyére a 81. percben a vele egyidős Pető Milán állt be. A felcsúti alakulatban a 20 éves Markgráf Ákos végigjátszotta a találkozott, míg a 19 esztendős Michael Okeke 76 és a vele egykorú Vékony Bence 14 percet töltött a pályán.
Vasárnap az MTK Budapest 4–0-val intézte el a Kisvárdát. A fővárosi együttesben
a 20 éves Kovács Patrik az egész meccsen játszott, és gólpasszt adott,
a 18 esztendős Németh Hunor 18, a vele egyidős Vitályos Viktor 7 percet kapott. A vendégek kapujában a 19 éves Ilya Popovich állt, valamint a 18 esztendős Szabó Szilárd is megmutathatta magát az első félidőben.
A Győri ETO 2–0-ra kikapott otthon a Ferencvárostól. A hazai csapatban a 20 éves Bánáti Kevin helyére a 69. percben a vele egyidős Bíró Barnabást cserélték be, valamint a 19 esztendős Vingler László is beszállt 4 percre. Az FTC-ben a 19 éves Tóth Alex a második játékrészben kapott lehetőséget.
(Kiemelt képünkön: A 20 éves Kovács Patrik (MTK Budapest) gólpasszt adott a Kisvárda ellen Forrás: MTK Budapest)