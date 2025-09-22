Mint arról beszámoltunk, a Magyar Kosárlabdázás Napján tartott rendezvényen kiosztották az év legjobbjainak járó díjakat nemcsak a felnőttek, hanem az utánpótláskorúak között is, így többek között a juniorkorosztályban is megválasztották legkiválóbbakat: a lányoknál Drahos Leila, míg a fiúknál az a Flasár Zalán vehette át az elismerést, aki több fronton is nagyszerű teljesítményt hozott az elmúlt évadban. A 2007-es születésű, 203 centis ígéret a legutóbbi szezonban stabil NB I/A-csoportos játékossá nőtte ki magát a Sopron KC színeiben, és például akadt olyan meccse is a felnőttélvonalbeli rájátszásban, amelyen meg sem állt 17 pontig és 9 lepattanóig.

Ezzel párhuzamosan tavasszal az U21-esek és az U19-esek között is országos döntőt játszott: a saját korosztályában a Soproni Sportiskolával ezüstérmet szerzett, és a fináléban az MVP-címet is elnyerte, míg az idősebbek mezőnyében negyedik lett a csapatával, valamint bekerült a nyolcas döntő All Star-ötösébe is.

Mindez, ha nem lenne elég, Flasár a nyáron a hatodikként záró U18-as válogatottban, a romániai B-divíziós Eb-n is letette a névjegyét. Meccsenként 10,5 pontot, 5,6 lepattanót és 6 asszisztot – amellyel centerként a második legjobb volt a teljes Európa-bajnoki mezőnyben – átlagolt a kontinenstornán.

„Természetesen, hatalmas elismerés megkapni ezt a díjat, és

roppant hálásnak is érzem magam, hogy idén engem megválasztottak, és én lehetek a kitüntetett

– mondta az U19-es év játékosa-cím kapcsán Flasár az Utánpótlássportnak. – Ugyanakkor kiemelném, hogy ez nem csupán egyéni érdem, hanem sokak munkája van abban, hogy most ott állhattam a legjobbak között. Tehát, nagyban köszönhető ez a díj azoknak a csapatoknak is, amelyekben szerepelhettem, így a Sopron KC-nak, a Soproni Sportiskolának, illetve az U18-as válogatottnak. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek a támogatását, és azon leszek, hogy hasonló elánnal dolgozzak a folytatásban is.”

Flasár Zalán Forrás: FIBA

„Rendkívül hosszú és kemény munkával teli szezonon vagyok túl, jó néhány csapatban játszhattam, kiváló eredményeket is értünk el, és remélem, hogy az előttünk álló idény legalább ilyen sikeres lesz, mint az előző volt.

Ha egyetlen dolgot kellene kiemelnem, hogy mire vagyok a legbüszkébb, akkor a válogatottal elért hatodik hely áll a szívemhez legközelebb, mert remekül éreztem magam a srácokkal egész nyáron, és összességében szerintem jó munkát tudtunk lerakni az asztalra.

Flasáréknál egyébként minden jel szerint családi vonás a kiválóság, ugyanis Zalán mellett két évvel idősebbek bátyját, Botondot (DEAC) is köszöntötték, aki az U21-esek között lett az év játékosa.

Flasár Zalán (jobbra) és Flasár Botond Fotó: Tarnai László/Soproni Sportiskola

Igazán felemelő érzés megélni, hogy mindketten ott lehettünk a díjazottak között.

Ez tényleg egy óriási pozitív visszajelzés, hogy a saját korosztályunkban egyaránt meghatározó játékosnak számítunk.

Azt hiszem, ezek a címek a szüleink számára még nagyobb elismerést is jelentenek, mint nekünk.

(Kiemelt kép forrása: MKOSZ)