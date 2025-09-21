Kosár: Drahos Leilát csak még motiváltabbá teszi az év játékosa-díj

Mint arról beszámoltunk, szombaton rendezték meg a Magyar Kosárlabdázás Napját a Hősök terén, ahol átadták az elmúlt évad legjobb utánpótláskorú játékosainak járó díjakat is.

Az U18-as korosztályban a lányoknál az ELTE BEAC Újbuda reménysége, Drahos Leila kapta meg az elismerést,

aki amellett, hogy a legutóbbi idényben jelentős szintet lépett az NB I/A-csoportban, és a fekete-fehérek felnőttcsapatának egyik meghatározó játékosává vált, eközben a juniorbajnokságban – az országos döntő legeredményesebb játékosaként (22,3 ponz) – bronzéremre vezette a BEAC-ot. (Klubedzőjét, Mészáros Vivient pedig az év edzőjének választották meg az U18-as lányok között.)

Óriási megtiszteltetés számomra, hogy az MKOSZ idén rám gondolt, és én kaphattam meg ezt a rangos díjat, amely egyúttal egy hatalmas pozitív visszajelzés is az egész idényben – mind a felnőttek, mind az U18-asok között – elvégzett munkámat illetően

– mondta Drahos az Utánpótlássportnak. – Össszességében kicsit hullámzóan alakult a szezonom, mert sérülés is hátráltatott, szóval voltam fent és lent is, de hál'istennek a jó pillanatokból azért több akadt. Úgy érzem, valóban szintet tudtam lépni, sokat tudtam fejlődni, de persze ettől nem dőlhetek rá, mert az is látszik, hogy miben kellene még javulnom, s ezeken pedig igyekszem dolgozni is napról napra.

Örülök, hogy ennek a kitüntető címnek az elnyerésével tudtam búcsúzni a junioréveimtől.

Most már kizárólag arra koncentrálok, hogy a felnőttmezőnyben jobbá és jobbá váljak, s így még hasznosabb tagja legyek a BEAC első csapatának."

Forrás: FIBA

A nyáron az U18-as válogatottal kilencedik lett a spanyolországi korosztályos Európa-bajnokságon, amelyen egyébként Leila a magyar csapat legeredményesebb játékosa (10,6 pont) és első számú vezéregyénisége volt.

„A kitűzött célt, vagyis a nyolcba jutást nem tudtuk sajnos elérni, viszont az elveszített nyolcaddöntő után a folytatásban a maximumot nyújtottuk, és összességében pozitív mérleggel, négy győzelemmel és három vereséggel zártuk az Eb-t, ami mindenképpen némi vigaszt jelentett.

Egyénileg is rendkívül értékes tapasztalatokat szereztem az Eb-n, amelyekből igyekszem tanulni, és most már a klubszezonra fókuszálva, próbálom majd kamatoztatni is ezeket.

A célom a további fejlődés, illetve hogy maximálisan kihasználjam azt a játéklehetőséget és bizalmat, amit kapok az edzői stábtól. Azt tudni kell, hogy a csapatunk jelentősen átalakult az előző szezonhoz képest, de természetesen azon leszünk, hogy minél jobban szerepeljünk a bajnokságban, és a rájátszásba jutásért szeretnénk küzdeni."

(Kiemelt képen: Drahos Leila és Báder Márton szövetség elnök a Magyar Kosárlabdázás Napján Forrás: Streetball Hungary/Facebook)