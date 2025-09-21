Kovács Anett: Teher nélkül kell játszanunk és megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek

A posztról hiányzik a kontinenstornán remeklő együttes alapembere, az Eb legjobb jobbszélsőjének választott Győri-Lukács Viktória, aki gyermekáldás előtt áll.
„Tudjuk nagyon jól, hogy ő egy kiváló szélső és nehéz őt pótolni. De azt gondolom, hogy akik itt vagyunk a válogatottban jobbszélsők, nekünk teher nélkül kell játszanunk és megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek” – fogalmazott az MTI-nek az Esztergom jobbszélsője, aki világeseményen legutóbb a 2021-es vb-n volt a válogatott keretének tagja.
A svédeket szombaton, Tatabányán 34–32-re legyőzte felkészülési mérkőzésen a nemzeti csapat, a harmincéves Kovács egy találattal járult hozzá az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett skandinávok elleni sikerhez.
„Nyilván van bennem egy kis izgulás, de ez a jófajta izgulás, és örülök annak, hogy itt lehetek. Remélem, hogy a csapatnak is tudok majd így minél többet segíteni”– szögezte le. Mint mondta, fel kell zárkózni az összeszokott kerethez, mivel nagy sebességgel játszik a nemzeti csapat, ő pedig nagyon élvezi a játékot. A svédek legyőzését nagyon fontosnak tartja, mivel már nincs hátra sok idő a november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban sorra kerülő világbajnokságig.
„Védekezésben most oda tudtuk tenni magunkat és hátul is tudtak segíteni a kapusok. Természetesen azért vannak még hibák támadásban és védekezésben is, de azt gondolom, hogy most kellett nekünk ez a győzelem”– hangsúlyozta Kovács, aki a saját teljesítményét úgy értékelte: vannak még hiányosságai, így fejlődnie kell még.
Az elmúlt idényben bronzérmes Esztergom a bajnoki dobogó szempontjából fontos rangadót játszik szerdán, amikor a nagy rivális Debrecent fogadja. A találkozót a Duna World közvetíti. Amint azt Kovács elmondta a svédek elleni meccs után: a szombati nap estéje még a válogatotté volt, vasárnaptól viszont már a klubjára fókuszál.
„Teher nélkül kell pályára lépnünk, tudjuk nagyon jól, hogy a Debrecen mire képes. Ugyanakkor hazai pályán leszünk, ez komoly pluszt ad majd a meccshez. Azt gondolom, hogy amiket Elek Gábor vezetőedzővel megbeszélünk a videózásokon és ez edzéseken, azokat kell majd a pályára vinnünk, akkor nagyon komoly mérkőzést tudunk majd játszani a Debrecennel”– fejtette ki Kovács Anett, aki bevallása szerint a válogatottal elért siker lendületét Esztergomba is magával viszi majd.
NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 34–32 (13–14)
Tatabánya, 3024 néző. V: R. Thiyagarajah, B. Thiyagarajah (németek)
MAGYARORSZÁG: Szemerey – Kovács Anett 1, KUCZORA 7, Papp N., Tóvizi 2, VÁMOS P. 4, Márton G. 3. Csere: Janurik (kapus), KLUJBER 5, SIMON P. 6 (2), Bordás R. 1, Petrus, Faragó Lea 2, Szmolek, Grosch 2, Albek 1. Szövetségi kapitány: Golovin Vlagyimir
SVÉDORSZÁG: Idéhn – HAGMAN 7 (5), KYLBERG 4, Roberts 3, BLOHM 10, Lindqvist, Lerby 1. Csere: Bundsen (kapus), Lagerquist, T. Axnér 4, J. Carlson, Löfqvist, E. Hansson 2, Thorleifsdóttir, Koppang 1, C. Petersson. Szövetségi kapitány: Tomas Axnér
Az eredmény alakulása. 7. perc: 1–3. 14. p.: 4–8. 17. p.: 6–10. 20. p.: 8–10. 25. p.: 10–13. 39. p.: 18–19. 41. p.: 20–19. 45. p.: 23–21. 52. p.: 27–27. 55. p.: 30–27. 59. p.: 33–30