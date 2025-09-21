Kovács Anett: Teher nélkül kell játszanunk és megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek

A posztról hiányzik a kontinenstornán remeklő együttes alapembere, az Eb legjobb jobbszélsőjének választott Győri-Lukács Viktória, aki gyermekáldás előtt áll.

„Tudjuk nagyon jól, hogy ő egy kiváló szélső és nehéz őt pótolni. De azt gondolom, hogy akik itt vagyunk a válogatottban jobbszélsők, nekünk teher nélkül kell játszanunk és megmutatni azt, hogy mire vagyunk képesek” – fogalmazott az MTI-nek az Esztergom jobbszélsője, aki világeseményen legutóbb a 2021-es vb-n volt a válogatott keretének tagja.

A svédeket szombaton, Tatabányán 34–32-re legyőzte felkészülési mérkőzésen a nemzeti csapat, a harmincéves Kovács egy találattal járult hozzá az olimpiai és világbajnoki negyedik helyezett skandinávok elleni sikerhez.

„Nyilván van bennem egy kis izgulás, de ez a jófajta izgulás, és örülök annak, hogy itt lehetek. Remélem, hogy a csapatnak is tudok majd így minél többet segíteni”– szögezte le. Mint mondta, fel kell zárkózni az összeszokott kerethez, mivel nagy sebességgel játszik a nemzeti csapat, ő pedig nagyon élvezi a játékot. A svédek legyőzését nagyon fontosnak tartja, mivel már nincs hátra sok idő a november 26. és december 14. között Hollandiában és Németországban sorra kerülő világbajnokságig.