Kiss Bence reméli, nem lesz jó napja az MTK-nak

Ismét bevetésre kész Kiss Bence. A ZTE középpályása betegség miatt kihagyta a múlt hétvégi, Vásárosnamény elleni Mol Magyar Kupa-mérkőzést (13–0), de a héten újra teljes értékű edzésmunkát végzett, s bizakodva várja az MTK elleni bajnokit.

„Immár remekül érzem magam, százszázalékos erőállapotban várom a meccset – mondta lapunknak a 26 esztendős játékos. – Jót tett a lelkünknek a kupában aratott fölényes győzelem, ezt láttam a srácokon, a mérkőzés másnapján pedig grilleztünk, nagyszerű csapatépítő program volt. A vezetőknek hála argentin húsokat készítettünk, korábban még nem ettem ilyet, s bevallom, volt, amelyik nem ízlett, de természetesen akadt közöttünk ízletes falat is. Kiváló a hangulat az öltözőben, a héten keményen dolgoztunk, bizakodó vagyok az MTK elleni meccset illetően. Mindkét csapat szereti birtokolni a labdát, remélem, nálunk lesz többet. Érdekes meccs lesz, a szurkolók alighanem jól szórakoznak majd. Itt az ideje, hogy a bajnokságban is megszerezzük az első győzelmünket, de tudjuk, nehéz feladatunk lesz a Hidegkuti Nándor Stadionban. Mindig nyerni akarunk, s bár ez még nem jött össze a ligában, nem vagyunk görcsösek.”

Az MTK hullámzón teljesít hazai pályán, a DVTK elleni 5–0-s győzelem után előbb 7–2-re az ETO FC-től, majd 3–2-re a Pakstól kapott ki.

„A videózások alkalmával láthattuk, két arca van a fővárosi együttesnek, alapvetően remek futballit játszik, de egyszer jól teljesít, máskor pedig kevésbé. Vasárnap hátha nem lesz jó napja…”

Kiss Bence hamar alapember lett Nuno Camposnál, jól teljesített az első meccseken, a portugál szakvezető elképzeléseit el tudta sajátítani. Labdabirtoklásban az egyik legfontosabb játékos, az ellenfél tizenhatosának előterében képes váratlan megmozdulásokra, jól cselez, labdakihozatalban lényeges szerep hárul rá. Mindezek ellenére némileg érthetetlen módon az előző két bajnokin csupán egy-egy félidőt kapott az Újpest (1–4) és a Kisvárda (1–2) ellen.

„Inkább támadójátékos vagyok, de igyekszem folyamatosan fejlődni védekezésben is. A videózásoknál jelzi a szakmai stáb, hogy miben kell előrelépnem, én pedig igyekszem minden kérésnek eleget tenni. Az első fordulóban eltörött az orrom, Diósgyőrben gólt szereztem, a ETO ellen végig játszottam, Pakson pedig fásultnak éreztem magam. A következő két bajnokin egy-egy félidőt kaptam, remélem, a folytatásban minél többet lehetek a pályán. Én mindent megteszek ezért, segíteni akarok a csapatnak.”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Szeptember 19., péntek

Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK 2–2

Szeptember 20., szombat

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1

Kolorcity Kazincbarcika SC–Újpest FC 2–0

Puskás Akadémia–ETO FC 0–2

Szeptember 21., vasárnap

17.45: Kisvárda Master Good–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

21.00: MTK Budapest–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)