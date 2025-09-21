Jersey szigetén versenyez Lehmann Csongor

Az idény eddigi legnehezebb pályáján és legerősebb mezőnyében ért el nagyszerű eredményt múlt vasárnap Leh­mann Csongor, a tiszaújvárosi triatlonos bronzérmes lett Karlovy Varyban. A világbajnoki sorozatok történetében ez a második dobogós helyezése.

„A mezőny tagjai egyetértettek benne, hogy ez minden szempontból elképesztően kemény állomás volt – tekintett vissza Leh­mann legutóbbi viadalára a szövetség honlapjának nyilatkozva. – És itt nemcsak a bringára gondolok, hanem az egész versenyre is: rengeteg neuralgikus ponton kellett átlendülni technikailag és fizikailag is. Ez egy olyan helyszín, amit jól ismerek és szeretek, bár verseny közben valószínűleg nem ezt mondtam volna.”

Az úszás az akadályok miatt rendkívül gyors helyzetfelismerést igényelt, de Lehmann jól vette ezeket. A kerékpározás során próbálta hatékonyan beosztani az erejét. A futás során nagy tempót diktált, de a későbbi győztes német Henry Grafot nem érte be.

„A táv háromnegyedénél már csak ketten maradtunk a brazil versenyzővel, leszakítottuk a többieket. Akkor már éreztem az úszást, a kemény mászást bringán és a futás kilométereit is, de sikerült kitartani és a harmadik helyen befutni. Nagyon jól tettük, hogy ekkora figyelmet fordítottunk erre a versenyre. Előtte volt egy magaslati edzőtáborom, ami jól sikerült, és a rávezető francia GP is, amelyen nyerni tudtam. Ez jó jel volt egy héttel a verseny előtt. Tudtam, hogy jó állapotban vagyok, szeretem is ezt a pályát, de így persze nyomás is volt rajtam: hibázni nem szabadott, hiba nélkül kellett hozni ezt a sok buktatóval tűzdelt pályát. Nem volt egyszerű szituáció, de úgy érzem, helytálltam, és hoztam, amit elvártam magamtól.”

Lehmann vasárnap a supertriszériában szerepel, amelynek torontói állomásán Alex Yee mögött második lett, ezúttal Jersey szigetén versenyez.

„Más lesz, mert visszajön a nonstop formula, három kis triatlon egymás után. Ez lesz az első ilyen jellegű versenyem az idén, legutóbb 2019-ben próbáltam ki, és tényleg nagyon kemény volt. Ezek a versenyek mások, mint a World Triathlon-futamok. Kevésbé kötöttek, és mivel nem a világbajnoki széria részei, kicsit nagyobb élvezeti faktor is van bennük, kisebb a nyomás. Most is így érkezem oda, jó formában vagyok. A technikai részre nagyon oda akarok figyelni, mert rengeteg váltás van a nonstop formula miatt. Néztem a chicagói futamot, még az is számít, hogy hogyan rakod be a bringát vagy rúgod le a cipőt, amit aztán újra fel kell venni úszás után. Ezek új szituációk nekem, de addig igyekszem begyakorolni őket. A fizikai teljesítményt ezekkel a technikai részletekkel összeadva próbálom majd kihozni a lehető legjobb eredményt.”