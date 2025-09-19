Kézilabda: Fehér Luca minden szinten megmutatná magát

Gyöngyösön kezdett el kézilabdázni 13 évvel ezelőtt a jövő hét kedden a 19. születésnapját ünneplő Fehér Luca, aki korábban teniszezett és síelt is, azonban a csapatsport mellett „cövekelt le”, ugyanis tetszett neki, hogy társaságban mozoghat. Ahogyan ő fogalmaz, „ha valaki hibázik, a másik kisegítheti”, ráadásul számos barátot is köszönhet a kézinek – ezek a mai napig sokat jelentenek neki.

A balszélső a gyöngyösi évek után egy évadot eltöltött a Ferencvárosnál, 2021 óta pedig a Dunaújvárost erősíti, amelyben végigjárta a korosztályos ranglétrát,

a legutóbbi idényben az U20-as bajnokság Nyugat-csoportjának alapszakaszában gólkirály lett

(22 meccsen 190 gól), a teljesítményének hála pedig 2025 elején bemutatkozhatott az NB I-ben, a tavasszal pedig első alkalommal hívták meg a korosztályos nemzeti csapatba, a juniorok között debütált.

Fehér Luca a Vasas elleni évadnyitón Forrás: DKKA

„Nagyon meglepődtem, amikor megérkezett a válogatott meghívó februárban. Bevallom, egyáltalán nem számítottam rá, szinte a semmiből jött, de a pontos időpontra is emlékszem, a Győr elleni, hazai NB I-es bajnokink előtt nagyjából két órával szóltak, hogy rám is számítanak – mondja Fehér az Utánpótlássportnak. –

Hihetetlenül feldobott, talán emiatt is sikerült életem első élvonalbeli góljait megszerezni, ráadásul az ETO ellen, Sandra Toft kapujába.

Mondhatom, így emlékezetes nap kerekedett ebből. Természetesen tudtam, hogy a nyáron Európa-bajnokság vár a válogatottra, így innentől az volt a célom, hogy kiharcoljam a helyemet, ami sikerült, én is elutazhattam Montenegróba. Az Eb-n az első meccsen még nagyon izgultam, ami rányomta a bélyegét a teljesítményemre, utána viszont felvettem a sebességet, megszoktam a hangulatot; úgy érzem, megmutattam, mit tudok.”

A fiatalnak a tavasszal az NB I ritmusát is fel kellett venni.

„Nagyon nehéz az utánpótlásból az átmenet, de a csapattársaim Dunaújvárosban rengeteget segítettek. Érzem a bizalmat a klubnál, aláírhattam az első szerződésemet is, sokat jelent, hogy számítanak rám. Az új évadban az első fordulóban szinte végig pályán voltam a Vasas ellen. Szeretném állandósítani, hogy ne kiegészítő játékosként tekintsenek rám. Minél több percet szeretnék a pályán tölteni a folytatásban, akár a válogatottban, bizonyítani akarok!”

(Kiemelt képünk forrása: DKKA)