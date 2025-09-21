Hornyák Zsolt szerint szabályos gólt vettek el csapatától

„Nehezen jönnek belőlem a szavak – kezdte mérkőzés utáni értékelését Hornyák Zsolt. – Bánt a vereség, de olyan hibák, amilyenek a VAR mellett történtek az első gólnál… Nem akarom elvenni a Győr győzelmének értékét, ám nem tudom, hová tegyem a szépítő gólunknál történteket. Nem tudom, mit látott a játékvezető. Nem vagyunk jó formában, könnyű gólokat kapunk. De minek a VAR, ha Németh András szabályos gólt rúg, és kitalálnak valamit, hogy valaki bökött ott? Akkor Gollát Benbuali nem lökte meg a tizenegyes előtt? Én most csak kérdéseket teszek fel magamnak, mert egyheti nagyon kemény munka van ebben a meccsben.”

„Az utóbbi időben a szerencse nincs mellettünk, nem mennek be a helyzetek – folytatta értékelését a Puskás Akadémia vezetőedzője. – Ma Nagy Zsolt fejese vagy éppen Favorov tiszta helyzete nem ment be. Ezeket be szoktuk rúgni, a Győr pedig jó ellenfél, tudtuk ezt, készültünk is belőlük. Kétgólos hátrányban kezdtünk el focizni és alakítottunk ki helyzeteket, illetve lőttünk egy szabályos gólt, ami visszahozott volna minket a meccsbe.”

„Én azt gondolom, hogy megvan a bizalom, ha nem lesz meg, távozom! – jelentette ki Hornyák Zsolt arra a kérdésre, hogy biztonságban érzi-e a pozícióját. – Hat és fél éve itt vagyok, és küzdök tovább. Ha szólnak, hogy ez elég, és nem jó, akkor változtatni kell, ez az edzők sorsa.”

Az ETO vezetőedzője szerint megfelelően kontrollálta csapata a Puskás Akadémia elleni találkozót. Borbély Balázs szerint a felcsúti együttesnek Németh András később érvénytelenített gólján kívül nem volt igazán nagy helyzete.

„Jó intenzitású, harcos mérkőzést láthattunk – értékelt Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője. – Nem biztos, hogy látványos volt, de annál nagyobb küzdelem folyt a pályán. Hamar kétgólos előnyre tettünk szert, ezt követően a Puskás agresszívabb, intenzívebb lett, nagyobb kockázatot is vállaltak azzal, hogy kijöttek egy az egyben védekezni. Akadtak is problémáink ezzel a játékstílussal az első félidő második felében. A szünetben kértem a játékosaimat, hogy vegyük fel a kesztyűt, és kevésbé látványosan, de annál hatékonyabban próbáljuk kontrollálni a mérkőzést, ami sikerült is. Nem emlékszem, hogy a meg nem adott gólon kívül nagyobb helyzete lett volna a Puskás Akadémiának. Megérdemelten nyertünk!”

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Puskás Akadémia FC–ETO FC 0–2 (0–2)

Felcsút, Pancho Aréna, 2739 néző. Vezette: Berke

Gólszerző: Anton (12. – 11-esből), Benbuali (24.)