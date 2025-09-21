Milánó-Cortina 2026: hatodik lett a magyar jégtáncpáros, lemaradt a kvótáról

Ebben a szakágban négy indulási jogot osztottak a kínai fővárosban a milánói-cortinai olimpiára. Az orosz és ukrán születésű jégtáncosok alkotta magyar kettős pénteken a ritmustáncban – melyben módosult a korábbiakhoz képest a programja – hetedik lett, innen kellett volna előrébb lépnie. Ez vasárnap, amikor a kűrjüket mutatták be a párosok, sikerült is, de csak egy pozíciót tudott javítani a magyar duó.

A Barbara Fusar-Poli irányításával Milánóban készülő Ignateva és Szemko megtartotta korábbi programját, így mostanra csak azt kellett tovább csiszolni és finomítani. A szabadkorcsolyázásban a magyar kettős remekül teljesített, 103.15 ponttal a harmadik legjobb eredményt érte el, ami arra volt elég, hogy a hetedikről a hatodik helyre lépjen előre 167.73 ponttal. Szoros volt a verseny, a negyedikként végző Vang Si-jüe, Liu Hszin-jü kínai páros 168.83 ponttal zárt a nemzetközi szövetség eredményközlője szerint. A legjobban a ritmustáncot és a kűrt is megnyerő Allison Reed, Saulius Ambrulevicius litván páros teljesített, amely 198.73 ponttal végzett az élen.

A férfiaknál is van magyar érdekeltség, Vlasenko Aleksandr a 11. helyen áll a rövidprogramot követően. A kínai versenyen a férfiaknál 26-an indultak, közülük öten szereznek indulási jogot a jövő évi téli olimpiára. A kűrök bemutatása magyar idő szerint 7.45-kor kezdődik.