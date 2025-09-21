Két magyarnak szurkolhatunk Kínában az evezős-vb-n

A nagy távolság és a magas utazási költségek miatt a Magyar Evezősszövetség döntése alapján idén csak két magyar versenyző indul a világbajnokságon. A háromszoros olimpiai résztvevő Pétervári-Molnár Bendegúz férfi egypárevezősben, míg az idei plovdivi Európa-bajnokságon ötödik Fehérvári Eszter a női könnyűsúlyúaknál méreti meg magát. A minicsapat Ficsor László szövetségi kapitánnyal és Fehérvári edzőjével, Alföldi Zoltánnal kiegészülve utazott el Sanghajba.

Az egyik szövetségi kapitány, a korábbi világ- és Európa-bajnok Simon Béla – aki ez idő alatt a beach sprint csapatot készíti fel idehaza az idei világversenyekre – latolgatta a mieink esélyeit.

„Pétervári-Molnár sokáig sérüléssel bajlódott az idén, az Eb-t ki is hagyta emiatt. Eddig csak egy versenyen indult, a luzerni világkupán, ott viszont brillírozott, és a nyolcadik helyen végzett. Bízom benne, hogy kicsit ki is van éhezve a versenyzésre, és svájci teljesítményével mindenképpen helye van a legjobb tizenkettő között” – fogalmazott.

A férfiak egypárevezős versenyszámában harmincan neveztek, míg a női könnyűsúlyúaknál tizenhatan. A szakember szerint egy olimpia után mindig átalakul a mezőny, sokan ilyenkor kicsit ki is pihenik az évet, és bár ez nem olimpiai szám, így is nehéz megjósolni, hogy Fehérvári Eszter mire lehet képes.

„Sok múlik azon is, hogy a többieknek hogyan sikerül a fogyasztás, ami szerencsére Esztert nem érinti, de azon is sok múlik, hogy hogyan sikerül majd alkalmazkodni a magas páratartalomhoz. Viszont akik ilyen messzire elutaznak, azok mind jó versenyzők, Sanghajba senki sem turistáskodni megy, szóval náluk elég nehéz jóslásokba bocsátkozni” – tette hozzá.

A világbajnokság vasárnap kezdődik, és a következő vasárnapig tart. Először Pétervári-Molnár kezd hétfőn, aki szerdán, pénteken és remélhetőleg vasárnap is vízre száll, de a többi napon sem lesz üresjárat, mert azokon Fehérvári révén leszünk érdekelve.