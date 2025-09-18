Nagy csatában kapott ki a DVTK a női kosárlabda Euroliga-selejtezőben

Kétségtelen, hogy az évad első tétmeccsére készült a DVTK HunThermet vendéglátó UMCS Lublin, de ettől még meglehetősen amatőrnek tűnt a már egy idényt a női Euroligában lehúzó lengyel klub, ami a párharc első mérkőzésére való felkészülést illeti… A kicsi sportcsarnokban másfél órával az idei magyar bajnoki ezüstérmes elleni összecsapást megelőzően kis túlzással semmi nem volt még a helyén: a molinókat ekkor rakosgatták ki; a zsűriasztal darabokban hevert; a szervezők fejvesztve rohangáltak egyik sarokból a másika; a csarnok sarkaiba felállított, hőlégballon kinézetű reklámlufik időnként önálló életre kelve métereket vándoroltak, miközben az újságírók asztalának csak a hűlt helyét találtuk és csak ígéretet kaptunk arra, hogy hamarosan leülhetünk (egy óra múlva meg is oldódott a probléma). Ettől még persze a csapatok megkezdték a bemelegítést, miközben fél hatkor feltűntek az első „diósgyőri fecskék”, vagyis a borsodi drukkerek a Hala Mosir sportcsarnok bejáratánál. A szerdán majd kilenc órányi buszozást követően Lublinba megérkező DVTK csütörtök délelőtt a meccs helyszínén laza, de kitűnő hangulatú dobóedzéssel hangolt, s látszólag Lelik Rékáék már elfeledkeztek és túltették magukat a bő másfél évvel ezelőtti EL-csoportkörös blamáról: a lengyelekkel a 2023–2024-es évadban kétszer is találkoztak Aho Nináék, s ugyan borsodiak a DVTK Arénában 74–44-re kiütötték a ellenfelüket 2023 októberében, két és fél hónap múlva a klub minden idők egyik leggyengébb támadójátékával 56–37-es vereséget szenvedtek a Hala Mosirban. Ott, ahol csütörtökön 27 perccel a kezdés előtt futott ki újra a parkettre a piros-fehér mezben pompázó magyar csapat, amelyet hatalmas üdvrivalgás fogadott az ekkor már majd’ ötven fős vendégszektorból.

Abban nem igazán bízhattunk, hogy a szervezők körülményessége majd a zöld-fehérek csapatának játékára is átragad, a nyáron nagyon megerősödött a 2023-as lengyel bajnok, például az amerikai-montenegrói center, a 33 éves, korábban az orosz Orenburgban és az előző másfél évben a spanyol Zaragozában játszó Markeisha Gatlinggal. A 196 centiméter magas, 103 kilogrammos középjátékos a meccs elején igazolta is klasszisát, a hazaiak első tíz pontjából nyolcat szerzett. Aho Nina remek triplájával kezdődött a meccs, az ötödik percben még vezetett a Diósgyőr, de egy 10–0-s etap érkezett lengyel részről. Az amerikai Bella Smuda blokkolta Gatlingot, Aho Nina pedig újabb hárompontost dobott, de sok volt az eladott labda vendégoldalon, büntető pedig egy sem a 16. percig, miközben a hazaiak addig tízszer állhattak a vonalhoz. Roppant agresszívan védekeztek a lengyelek, ám fordítani ezzel együtt sikerült Ginzo duplájával, csakhogy a hajrá ismét a nagyszünetre hat pontos előnnyel vonuló vendéglátóé lett.

Ginzo kosarával ismét a DVTK vezetett a 24. percben. Gatling a kipontozódás szélére sodródott a 27. percben, nem bántuk, azt igen, hogy ugyan érezhetően lélektani fölényt harcolt ki a DVTK, ezt az előny növelésében nem tudta kamatoztatni. Legalábbis a 34. percig, ekkor a litván Monika Grigalauskyte és Kányási Veronika vezetésével kilenc ponttal elhúztak a vendégek. Csakhogy egy 7–0-s hazai futást követően ismét egy labdás meccs lett a csatából. A feszült, sok hibával tarkított végjáték után a hazaiak győztek három ponttal és így minimális előnnyel várhatják a párharc visszavágóját, amit jövő szerdán játsszák a DVTK Arénában.

KOSÁRLABDA

NŐI EUROLIGA, SELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

UMCS LUBLIN (lengyel)–DVTK HUNTHERM 70–67 (21–13, 17–19, 12–19, 20–16)

Lublin, 800 néző. V: Gyorgyi (norvég), Baloun (cseh), Mutapcic (német)

LUBLIN: RYAN 16, SLOCUM 17/6, Wnorowska 1, GIL 7, Gatling 10. Csere: Ridard 7/3, Ullmann 12/3, Wojtala, Piestrzynska, Morawiec. Edző: Karol Kowalewski

DVTK: AHO NINA 12/12, Lelik 6, Takács 8/6, GINZO 15/6, GRIGALAUSKYTE 14. Csere: Smuda, Kányási 10/3, Miklós, Aho Tyra, Toman 2. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 1. perc: 0–3. 5. p.: 8–9. 8. p.: 18–9. 10. p.: 21–13. 14. p.: 23–19. 17. p.: 25–26. 19. p.: 33–31. 24. p.: 40–42. 26. p.: 44–47. 34. p.: 52–61. 35. p.: 59–61. 36. p.: 64–63. 39. p.: 66–67

Kipontozódott: Smuda (36. p.), Gatling (37. p.)

MESTERMÉRLEG

Karol Kowaleswski: – Boldogok vagyunk, mert megnyertük a meccset. Talán a triplányi különbség nem túl sok, mert szerettünk volna nagyobb előnnyel utazni Miskolcra. Úgy érzem, lesz esélyünk továbbjutni, de garantálható, hogy óriási erőfeszítéseket kell tennünk.

Völgyi Péter: – Van bennem egy kis hiányérzet, de megérdemelten nyerte meg a meccset a Lublin. Nagy csata volt a parketten, tizenhatszor változott a vezetés, az utolsó negyedben megvolt az esélyünk, hogy eldöntsük a találkozót, nem éltünk ezzel, rosszul használtuk a személyi hibákat is. Hatalmas csatát várok jövő héten is, semmi nem dőlt el.