Jégkorong: Szabó Bonita szeme előtt már az A-csoportos U18-as vb lebeg

Mint arról beszámoltunk, mindhárom meccsét megnyerve, tornagyőztesként tért haza az olaszországi Fondóból az U18-as leány jégkorong-válogatott. A Fodor Zoltán vezette magyar csapat az osztrákokat, a németeket és házigazda olaszokat is megverte, így

újabb lépést tett afelé, hogy a januári, Kanadában rendezendő A-csoportos világbajnokságon jól szerepeljen.

Ugyanis a mieink azok után, hogy januárban a Tüskecsarnokban veretlenül megnyerték a divízió I/A-csoportot, jövőre újra – 2014 óta először – a világ nyolc legjobb csapata között szerepelhetnek.

A 2008-as születésű Szabó Bonita az U18-as évjárat legtapasztaltabb játékosai közé sorolható, hiszen már a tavalyi, illetve az idén januári vb-n is a korosztályos válogatottat erősítette, így várhatóan a mostani évadban – immár utolsóévesként – is jelentős szerep hárulhat rá a csapatban. A svájci Rheintal Future csapatában játszó hátvéd érdeklődésünkre elmondta: az új idény első felkészülési tornáján, a július végén Pozsonyban rendezett viadalon még kicsit döcögősen indult a közös munka, de szerinte

a fondói sikereket követően már sokkal bizakodóbbak lehetnek, nagyot léptek előre.

„Mivel nyáron új szakmai stáb vette át ezt a korosztályt, illetve a keretösszetétele is nagyban megváltozott az előző szezonhoz képest, hiszen többen kiöregedtek, eközben a fiatalabbak, az U16-osok közül szintén jó néhányan felkerültek az U18-asokhoz, így júliusban szinte a nulláról kellett kezdenünk az építkezést – nyilatkozta Szabó az Utánpótlássportnak. –

Az elején nem is ment zökkenőmentesen, de most már kezdünk összecsiszolódni, és jól, lépésről lépésre haladunk csapatként.

A pozsonyi volt az első tornánk közösen, korábban ez a keret még nem játszott együtt, így az elején sok mindent le kellett tisztáznunk, de a szlovákiai torna végére már egészen jól kezdett kialakulni a szükséges kémia játékban, és egyre jobban ráéreztünk egymás mozgására. Azt tudni kell, hogy Fondóba már nem tudtunk teljes kerettel utazni, az Észak-Amerikában játszók közül többen is hiányoztak, viszont ennek ellenére is sikerült megnyernünk a tornát, ami mindenképpen jó visszajelzés számunkra, és a mutatott játékban szintén előreléptünk. Nagyon motiváltak vagyunk, hiszen A-csoportos vébére készülhetünk, és az évad során mindent meg fogunk tenni, hogy januárban aztán a legjobbunkat tudjuk nyújtani Kanadában.

A felnőttválogatottal szoros együttműködésben dolgozunk, a szakmai stábunk rendkívül profi, és igyekeznek minket a lehető legkörültekintőbben felkészíteni minket arra, ami majd az elitben vár ránk. Hatalmas megtiszteltetés, hogy az A-csoportban szerepelhetünk, próbálunk felnőni a feladathoz.

Szabó Bonita (17) a januári, budapesti divízió I/A-csoportos vb megnyerése után Forrás: MJSZ

Bonita tavasszal már a nagyválogatott bő keretébe is bekerült, és márciusban a japánok ellen debütált is a felnőttek között.

Csodálatos érzés volt, amikor bemutatkozhattam a felnőttválogatottban.

Már az is rendkívül felemelő pillanat volt a karrieremben, amikor annak idején első alkalommal léptem jégre az U18-asok között, majd az, hogy ez a nagyoknál is megadatott nekem, tényleg fantasztikus élmény volt, igazi mérföldkő a karrieremben. Tavaly az U18-asokkal megnyertük a divízió I/A-csoportot, illetve debütálhattam a felnőttválogatottban is, így tulajdonképpen tavasszal úgy zártam a szezont, hogy nem is kívánhattam volna többet magamnak. Természetesen, nem szeretnék itt megállni, ebben az évadban is nagy feladatok várnak rám:

januárban a már említett U18-as A-csoportos vébé, valamint közben szeretném állandósítani a helyemet a felnőttválogatottban is, és bízom benne, hogy jövő tavasszal akár már a világbajnokságra is bekerülhetek az utazó keretbe.

Sokat kell még dolgoznom addig, hogy ezt elérjem, de nem lehetetlen kihívás."

A MAC-ban nevelkedett hátvédreménység immár az ötödik szezonját kezdte külföldön, és az előző évekhez hasonlóan továbbra is a svájci SC Rheintal együttesét erősíti, amelynek az U18-as fiúcsapatánban edződik hétről hétre.

Nagyon megtaláltam a helyem ennél a klubnál, otthon érzem magam itt, úgy érzem, ez valóban az én csapatom.

Imádom a közeget, gyakorlatilag összenőttem a társakkal, és egy-két évet még biztosan a Rheintalban tervezek játszani. Azt tudni kell, hogy én a svácji-osztrák határ mentén lakom, az ausztriai Bregenzben, míg főleg Dorbirnbe járok edzeni, viszont a meccseinket Svájcban, Widnauban játsszuk. A Rheintal a svájci U18-as ligában szerepel, viszont a keretét alkotó játékosok alapvetően a környékbeli osztrák és svájci klubokból kerültek ki. Amikor kikerültem ide, először még én is a Dornbirnerben kezdtem Ausztriában, majd ahogyan idősödtem és fejlődtem, átkerültem a Rheintalhoz.

Nem egyszerű feladat lányként az U18-as fiúbajnokságban játszani, de mivel ebben szocializálódtam, így volt időm hozzászokni a fizikalitáshoz, és nincs bennem félsz amiatt, hogy leütköznek, elnyomnak.

Igyekszem én is erős lenni, agresszívan odatenni magam, és nem hagyni magam. Ettől az évadtól már csak egyedüli lányként játszok a csapatunkban, de ez nem jelent gondot nekem, jól kijövök a srácokkal, régóta ismerjük egymást, együtt nőttünk fel.

Mivel lány vagyok, emiatt az edzőkben néha szokott lenni némi előítélet velem kapcsolatban, de aztán ezekre rendszerint sikerült rácáfolnom, és mindig megálltam a helyemet a fiúk mezőnyében.

