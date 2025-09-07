Evezés: két hatodik, egy hetedik hely az U23-as Eb-n

A hét végén rendezték meg a csehországi Racicében az U23-as evezős Európa-bajnokságot.
A kétnapos viadalon a magyar válogatott három hajóval képviseltette magát, ebből
kettő bejutott a legjobb hatba, vagyis az A-döntőbe.
A fináléban viszont egyik sem tudott az utolsó helyén előrébb végezni, így Szigeti Ferenc (egypár) és a Bagdács Szonja, Szente Dóra, Angyal Zsófia, Bencsics Hella összeállítás (négyes) is a hatodik helyen zárt.
A szintén egypárban versenyző Harsányi Viktória a B-döntőben fejezte be a szereplést, amit megnyert, így a hetedik pozícióban végzett.
A részletes eredmények ITT böngészhetők.
A magyar csapat a csehországi U23-as evezős Európa-bajnokságon (szept. 6-7.)
Férfi egypár: Szigeti Ferenc – 6. hely
Női négyes: Bagdács Szonja, Szente Dóra, Angyal Zsófia, Bencsics Hella – 6. hely
Női egypár: Harsányi Viktória – 7. hely
Kísérők: Simon Béla és dr. Alföldi Zoltán
(Kiemelt képünkön: a magyar női négyes az U23-as Eb-n Forrás: MESZ)