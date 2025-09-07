Evezés: két hatodik, egy hetedik hely az U23-as Eb-n

A hét végén rendezték meg a csehországi Racicében az U23-as evezős Európa-bajnokságot.

A kétnapos viadalon a magyar válogatott három hajóval képviseltette magát, ebből

kettő bejutott a legjobb hatba, vagyis az A-döntőbe.

A fináléban viszont egyik sem tudott az utolsó helyén előrébb végezni, így Szigeti Ferenc (egypár) és a Bagdács Szonja, Szente Dóra, Angyal Zsófia, Bencsics Hella összeállítás (négyes) is a hatodik helyen zárt.

A szintén egypárban versenyző Harsányi Viktória a B-döntőben fejezte be a szereplést, amit megnyert, így a hetedik pozícióban végzett.

A részletes eredmények ITT böngészhetők.

A magyar csapat a csehországi U23-as evezős Európa-bajnokságon (szept. 6-7.)



Férfi egypár: Szigeti Ferenc – 6. hely

Női négyes: Bagdács Szonja, Szente Dóra, Angyal Zsófia, Bencsics Hella – 6. hely

Női egypár: Harsányi Viktória – 7. hely



Kísérők: Simon Béla és dr. Alföldi Zoltán

(Kiemelt képünkön: a magyar női négyes az U23-as Eb-n Forrás: MESZ)