Cselgáncs: Üveges Attila a legjobb 16 közé jutott a junior Eb-n

A Pozsonyban zajló junior cselgáncs Európa-bajnokság pénteki versenynapján a 73 kilogrammos Üveges Attila bejutott a legjobb 16 közé, majd vereséget szenvedett a brit Benjamin Levy ellen. A 81 kilós Bertalan Balázs az első körben kiesett a görög Marios Kapsourostól, amivel számára véget ért a verseny.

Szombaton újabb négy magyar dzsúdós lép tatamira.

JUNIOR EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

A további program:



Szeptember 6., szombat

10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők

Férfi 90 kg (Kiss Levente, Vasas Judo)

Férfi 100 kg (Kenderesi Péter, Pécsi VSK)

Férfi +100 kg (Dobos Levente, Budaörsi SC; Csermák Dániel, DVTK)

Női 78 kg (magyar induló: –)

Női +78 kg (magyar induló: –)



Szeptember 7., vasárnap

10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők

Vegyes csapatverseny (a magyar csapat is indul, a fent említettek mellett Kőhegyi Fannival, Hód Judo SE és Huszár Reginával, KSI SE kiegészülve)

(Kiemelt képünkön: Üveges Attila Forrás: IJF)