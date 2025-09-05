Nemzeti Sportrádió

Cselgáncs: Üveges Attila a legjobb 16 közé jutott a junior Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.05. 15:57
null
Címkék
judo Üveges Attila Bertalan Balázs utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
Egyik magyar versenyző sem jutott be a negyeddöntőbe a pozsonyi junior cselgáncs Európa-bajnokság pénteki napján.

A Pozsonyban zajló junior cselgáncs Európa-bajnokság pénteki versenynapján a 73 kilogrammos Üveges Attila bejutott a legjobb 16 közé, majd vereséget szenvedett a brit Benjamin Levy ellen. A 81 kilós Bertalan Balázs az első körben kiesett a görög Marios Kapsourostól, amivel számára véget ért a verseny. 

Szombaton újabb négy magyar dzsúdós lép tatamira.

JUNIOR EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
A további program:

Szeptember 6., szombat
10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők
Férfi 90 kg (Kiss Levente, Vasas Judo)
Férfi 100 kg (Kenderesi Péter, Pécsi VSK)
Férfi +100 kg (Dobos Levente, Budaörsi SC; Csermák Dániel, DVTK)
Női 78 kg (magyar induló: –)
Női +78 kg (magyar induló: –)

Szeptember 7., vasárnap
10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők
Vegyes csapatverseny (a magyar csapat is indul, a fent említettek mellett Kőhegyi Fannival, Hód Judo SE és Huszár Reginával, KSI SE kiegészülve)

(Kiemelt képünkön: Üveges Attila Forrás: IJF)

 

judo Üveges Attila Bertalan Balázs utánpótlás cselgáncs utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Kajak-kenu: hét érmet nyertek a fiatalok a maratoni vb pénteki napján

Utánpótlássport
1 órája

Pál-Plichta Györgyi: Pisztolyt fogva is csak vidáman!

Utánpótlássport
3 órája

Evezés: hat magyar fiatallal kezdődik az U23-as Európa-bajnokság

Utánpótlássport
12 órája

U19-es válogatott: vereség a portugáloktól a Vilotic-kupa első meccsén

Utánpótlássport
Tegnap, 19:29

Cselgáncs: Szabó Réka bronzérmes a pozsonyi junior Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 17:33

Vízilabda: az Eb-negyeddöntőre készülhetnek az U18-as lányok

Utánpótlássport
Tegnap, 14:47

A hónap utánpótlásedzője: augusztus jelöltjei

Utánpótlássport
Tegnap, 9:00

Vízilabda: magyar győzelem a törökök ellen az U18-as leány Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.03. 20:48
Ezek is érdekelhetik