Cselgáncs: Üveges Attila a legjobb 16 közé jutott a junior Eb-n

Egyik magyar versenyző sem jutott be a negyeddöntőbe a pozsonyi junior cselgáncs Európa-bajnokság pénteki napján.
A Pozsonyban zajló junior cselgáncs Európa-bajnokság pénteki versenynapján a 73 kilogrammos Üveges Attila bejutott a legjobb 16 közé, majd vereséget szenvedett a brit Benjamin Levy ellen. A 81 kilós Bertalan Balázs az első körben kiesett a görög Marios Kapsourostól, amivel számára véget ért a verseny.
Szombaton újabb négy magyar dzsúdós lép tatamira.
JUNIOR EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY A további program:
Szeptember 6., szombat 10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők Férfi 90 kg (Kiss Levente, Vasas Judo) Férfi 100 kg (Kenderesi Péter, Pécsi VSK) Férfi +100 kg (Dobos Levente, Budaörsi SC; Csermák Dániel, DVTK) Női 78 kg (magyar induló: –) Női +78 kg (magyar induló: –)
Szeptember 7., vasárnap 10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők Vegyes csapatverseny (a magyar csapat is indul, a fent említettek mellett Kőhegyi Fannival, Hód Judo SE és Huszár Reginával, KSI SE kiegészülve)