Cselgáncs: Szabó Réka bronzérmes a pozsonyi junior Eb-n

2025.09.04. 17:33
A Budapesti Honvéd 18 éves cselgáncsozója, Szabó Réka bronzérmet szerzett az 52 kilósok mezőnyében a pozsonyi junior Európa-bajnokság nyitó napján.

Mindjárt a nyitó napon megszületett az első magyar érem a pozsonyi junior cselgáncs Európa-bajnokságon. A csütörtökön tatamira lépő nyolc magyar versenyző közül Szabó Réka teljesített a legjobban, aki az 52 kilósok között a dobogó harmadik fokára állhatott fel a szlovák fővárosban.

A Budapesti Honvéd reménysége török, spanyol és francia ellenfelet vert az elődöntőig vezető úton, ráadásul mindhárom meccsét maratoni, hosszabbításos csatában nyerte meg. Ezután a legjobb négy között kikapott az olasz Ilaria Finestronétól, a bronzérem viszont összejött neki, miután újabb aranyponttal eldőlő találkozón legyőzte az osztrák Carina Klaus-Sternwiesert.

Ezzel a juniorkorosztályban még csak elsőéves Szabó Réka bravúros teljesítménnyel a harmadik helyen zárt pályafutása első világversenyén szerepelve.

Fedora Ferenc (60 kg), Major Ádám (66 kg), Szeleczki Szabina (48 kg), Váradi Noémi (57 kg) a nyolcaddöntőben, míg Kollár Sebestyén (66 kg), Hársvölgyi Tamara (48 kg), Igaz Laura (57 kg) a 32 között búcsúzott.

Pénteken újabb két magyar dzsúdós lép tatamira.

JUNIOR EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
A további program:
Szeptember 5., péntek
10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők
Férfi 73 kg (Üveges Attila, BHSE)
Férfi 81 kg (BERTALAN BALÁZS, MTK BUDAPEST)
Női 63 kg (magyar induló: –)
Női 70 kg (magyar induló: –)

Szeptember 6., szombat
10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők
Férfi 90 kg (Kiss Levente, Vasas Judo)
Férfi 100 kg (Kenderesi Péter, Pécsi VSK)
Férfi +100 kg (Dobos Levente, Budaörsi SC; Csermák Dániel, DVTK)
Női 78 kg (magyar induló: –)
Női +78 kg (magyar induló: –)

Szeptember 7., vasárnap
10:00: selejtezők. 15:00: bronzmérkőzések, döntők
Vegyes csapatverseny (a magyar csapat is indul, a fent említettek mellett Kőhegyi Fannival, Hód Judo SE és Huszár Reginával, KSI SE kiegészülve)

(Kiemelt képen: Szabó Réka (kékben) Forrás: EJU)

