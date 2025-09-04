Cselgáncs: Szabó Réka bronzérmes a pozsonyi junior Eb-n

Mindjárt a nyitó napon megszületett az első magyar érem a pozsonyi junior cselgáncs Európa-bajnokságon. A csütörtökön tatamira lépő nyolc magyar versenyző közül Szabó Réka teljesített a legjobban, aki az 52 kilósok között a dobogó harmadik fokára állhatott fel a szlovák fővárosban.
A Budapesti Honvéd reménysége török, spanyol és francia ellenfelet vert az elődöntőig vezető úton, ráadásul mindhárom meccsét maratoni, hosszabbításos csatában nyerte meg. Ezután a legjobb négy között kikapott az olasz Ilaria Finestronétól, a bronzérem viszont összejött neki, miután újabb aranyponttal eldőlő találkozón legyőzte az osztrák Carina Klaus-Sternwiesert.
Ezzel a juniorkorosztályban még csak elsőéves Szabó Réka bravúros teljesítménnyel a harmadik helyen zárt pályafutása első világversenyén szerepelve.
Fedora Ferenc (60 kg), Major Ádám (66 kg), Szeleczki Szabina (48 kg), Váradi Noémi (57 kg) a nyolcaddöntőben, míg Kollár Sebestyén (66 kg), Hársvölgyi Tamara (48 kg), Igaz Laura (57 kg) a 32 között búcsúzott.
Pénteken újabb két magyar dzsúdós lép tatamira.
(Kiemelt képen: Szabó Réka (kékben) Forrás: EJU)