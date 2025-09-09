Nemzeti Sportrádió

Birkózás: Zsitovoz Mária jövőre megcélozza az aranyat az U17-es vb-n

2025.09.09. 18:51
Az ESMTK-KIMBA 16 éves birkózója, Zsitovoz Mária (53 kg) elsőévesként kiemelkedően szerepelt a nyári U17-es világversenyeken: az Eb-n arany-, míg a vb-n bronzérmet szerzett. Elmondta, jövőre célba veszi a világbajnoki címet.

Azok után, hogy a vállsérülése miatt Zsitovoz Máriának tavaly ki kellett hagynia a versenyszezon érdemi részét, idén fantasztikusan tért vissza, és a korábban az U15-ös korosztályban nyert Eb-aranya, illetve bronza után 2025-ben immár az U17-esek között is alaposan letette a névjegyét. A főként a csepeli Kozma-akadémián készülő, még csak elsőéves kadétkorú ígéret az 53 kilósok súlycsoportjában

előbb Európa-bajnoki címet Szkopjéban, majd az athéni világbajnokságról bronzéremmel tért haza.

Ezzel azon kevés magyar korosztályos birkózó közé tartozott a nyáron, aki két világversenyen is dobogóra tudott állni.

– mondta az Utánpótlássportnak a 16 esztendős reménység, akit mindenki csak Másának hív. – Úgy érzem, a vébén akár még fényesebb érmet is nyerhettem volna, de ha összességében nézem, szerintem sikerült kimaxolni a nyári világversenyeket.

Hozzátette, az amerikai lánnyal szemben elveszített vb-negyeddöntőre még most is kicsit fájó szívvel gondol vissza, mert úgy érzi, meg tudtam volna verni tengerentúli riválisát.

Zsitovoz Mária (zöldben) idén nyáron az U17-es Eb-n aranyat, a vb-n bronzot nyert Forrás: UWW/MBSZ

„De most már a csalódottság helyett inkább úgy vagyok vele:

Minden ilyen meccs és világverseny csak hasznos tapasztalatokat ad, hogy a jövőben még jobb legyek és fejlődjek. Az edzőim sokat segítettek, hogy túllépjek azon a pillanatnyi kudarcon, és sikerüljön aztán megszerezni a bronzot, amellyel azért nyilván végül boldogan tértem haza Athénból. Ráadásul a vébé dobogóján egyetlen európai versenyzőként álltam, ami különösen büszkévé tett.

Szóval csak még éhesebbnek, még motiváltabbnak érzem magam a folytatásra nézve. Igyekszem továbbra is keményen dolgozni, és ezen az úton haladni." 

Forrás: UWW/MBSZ

Másával több edző is foglalkozik, ugyanakkor elsősorban Sleisz Gabriella, illetve tréner-édesapja, Zsitovoz Nikola irányítja a felkészülését. A fiatal a nyári pihenője után nemrég kezdte újra az edzéseket, s éppen a szeptember eleji, kéthetes marbellai edzőtáborozása során értük el.

A múlt héten tértem vissza a munkába, és most még a kezdeti edzéseknél járok. Mivel alapvetően a téli alapozás időszaka még odébb van, így hál'istennek ez a marbellai kiruccanás jelenleg pont belefért a programba. Élvezem is nagyon, hogy itt lehetek, mert változatosak az edzések, és igazából még jól is esnek, főleg így, hogy még kicsit pihenni, feltöltődni is van időm Marbellán. A nyári végi leállás után fokozatosan térek vissza majd az egyre intenzívebb edzésmunkához."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)

