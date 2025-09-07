Asztalitenisz: Nagy Judit nyerte az U19-es évadnyitót

A Pécsi EAC versenyzője, Nagy Judit győzött az U19-es lányok évadnyitóján az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban. Az ezüstérmes Dohóczki Nóra (Budaörsi SC), a harmadik pedig Pascui Nicoleta (Pingpongozz Velünk SE) és Pétery Johanna Pécsi EAC) lett.

Párosban Pascui és Pétery nyert, a döntőben a Nagy Rebeka, Nagy Judit pécsi kettőst legyőzve. A dobogó alsó fokára a Bóér Anita, Erdélyi Blanka (Debreceni AK, ATSK Szeged), valamint a Bender Borostyán, György Nikolett (VSE Dunakeszi, Debreceni AK) állhatott fel.

A részletes eredmények ITT találhatók.

(Kiemelt képünk forrása: MOATSZ)