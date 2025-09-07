Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz: Nagy Judit nyerte az U19-es évadnyitót

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.07. 12:43
null
Címkék
Nagy Judit utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
Az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban rendezték az U19-es lányok évadnyitó versenyét.

A Pécsi EAC versenyzője, Nagy Judit győzött az U19-es lányok évadnyitóján az Ormai László Asztalitenisz Csarnokban. Az ezüstérmes Dohóczki Nóra (Budaörsi SC), a harmadik pedig Pascui Nicoleta (Pingpongozz Velünk SE) és Pétery Johanna Pécsi EAC) lett.

Párosban Pascui és Pétery nyert, a döntőben a Nagy Rebeka, Nagy Judit pécsi kettőst legyőzve. A dobogó alsó fokára a Bóér Anita, Erdélyi Blanka (Debreceni AK, ATSK Szeged), valamint a Bender Borostyán, György Nikolett (VSE Dunakeszi, Debreceni AK) állhatott fel.

A részletes eredmények ITT találhatók.

(Kiemelt képünk forrása: MOATSZ)

Nagy Judit utánpótlás utánpótlássport Asztalitenisz
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: a bronzért játszanak az U18-as lányok az Eb-n

Utánpótlássport
15 órája

Kézi: Los Angeles és Brisbane lebeg az ETO-akadémisták szeme előtt

Utánpótlássport
16 órája

Vízilabda: elődöntős az U18-as leányválogatott a máltai Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.05. 22:16

Kajak-kenu: hét érmet nyertek a fiatalok a maratoni vb pénteki napján

Utánpótlássport
2025.09.05. 19:22

Pál-Plichta Györgyi: Pisztolyt fogva is csak vidáman!

Utánpótlássport
2025.09.05. 17:49

Cselgáncs: Üveges Attila a legjobb 16 közé jutott a junior Eb-n

Utánpótlássport
2025.09.05. 15:57

Evezés: hat magyar fiatallal kezdődik az U23-as Európa-bajnokság

Utánpótlássport
2025.09.05. 09:07

U19-es válogatott: vereség a portugáloktól a Vilotic-kupa első meccsén

Utánpótlássport
2025.09.04. 19:29
Ezek is érdekelhetik