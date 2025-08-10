Sportrádió

Vívás: „Sokáig féltem, hogy juniorkoromra eltűnök” – Spiesz Anna

2025.08.10. 19:32
vívás utánpótlássport Utánpótlássport.hu Spiesz Anna
A felnőttek közé lépő korosztályos világ- és Európa-bajnok kardozó, Spiesz Anna jó érzésekkel gondol vissza utánpótláséveire.

A következő évadtól már csak a felnőttek között láthatjuk vívni a Vasas 20 éves kardozóját, Spiesz Annát, aki kimagaslóan sikeres utánpótláséveket hagy maga mögött.

Kósa Miklós tanítványa 2022-ben egyéni kadét Európa-bajnok lett Újvidéken és még ebben az évben nyert csapataranyat az U23-as Eb-n. Egy esztendővel később már a junior-vb-n érdemelt ki egyéni bronzot és csapatelsőséget, tavaly pedig egyéniben ezüst-, csapatban aranyérmes lett a junior Eb-n, harmadik a junior vb-n, miközben több korosztályos világkupán is remekelt. Most júniusban pedig az esseni Universiadén szerzett ezüstéremmel zárta a korosztályos éveit. A Semmelweis Egyetem orvostanhallgatójával az utánpótláskorszakról beszélgettünk.

„Az első nagyobb sikerem valóban a 2022-es kadét Európa-bajnoki cím megszerzése volt, de korábban az európai körversenyeken már akadtak olyan eredményeim, amelyekből kellő önbizalmat meríthettem – mondja. – Egy ilyen győzelem akkor nagyon jó visszajelzést adott arról, hogy a befektetett munkának meglesz az eredménye. Ha éppen egy kis nosztalgiára vágyom és jobb kedvre szeretném magam deríteni, akkor még máig visszanézem a döntőt. Persze, ma már fura az akkori önmagamat kívülről látni. Szükségem volt a hasonló sikerekre, mert

Én sokáig attól féltem, hogy juniorkoromra eltűnök. De ez mégsem stresszt okozott bennem, hanem sokkal inkább motivált a kemény munkára. A Vasas közegében és olyan edző mellett, mint Miki bácsi pedig nem igazán lehet belekényelmesedni a sikerbe. Emlékszem, miután 2024 elején megnyertem a budapesti világkupát, nagyon boldogan mentem a terembe. Miki bácsi pedig azt mondta, hogy nyugodtan örüljek, de ami ma elég, az holnap kevés, és a múltból nem lehet megélni. Igazából ez a szemlélet segített végig az utánpótláséveken.”

Spiesz Anna az utánpótláséveit végigkísérő kabalájával Fotó: Bizzi Team

Spiesz Anna a korosztályos válogatottban olyan sportági kitűnőségek után vette át fokozatosan a vezérszerepet, mint a már kétszeres felnőttvilágbajnok Pusztai Liza, Szűcs Luca vagy Battai Sugár Katinka.

„Bárkivel is vívtam egy juniorválogatottban, arról elmondható volt, hogy a páston kívül is nagyon kapcsolatot ápoltunk. Az kiváló csapategység minden sikeres világversenyünkön az egyik fő erényünknek számított. És azt gondolom, hogy egyénileg is nagyon jó vívók alkották a válogatottat.

Anna már a felnőttválogatottban is letette a névjegyét (például Oránban arany-, Plovdivban ezüstérmet szereztek a vk-n), és a szakemberek szerint jó eséllyel pályázik arra, hogy helyet követeljen magának az első számú magyar női csapatban.

„Most jó visszagondolni az utánpótlásévekre, amelyekben számomra fontos volt, hogy kapjak visszaigazolásokat. A felnőttek világa persze más lesz, közöttük számos, jókora tapasztalattal bíró vívóval fogok találkozni. Elsősorban nekem is az a célom, hogy egyre több rutint szerezzek, de már az első évben is szeretném kihozni magamból a legjobbat. Úgy érzem, hogy a felnőttválogatottban is van keresnivalóm és minden meg fogok tenni azért, hogy bekerüljek a válogatottba. Nagyon jó élményeket szereztem az eddigi versenyeinken.”

Spiesz Anna és Kósa Miklós Forrás: MVSZ

Anna azzal a zárta, hogy a sikereihez elengedhetetlen volt a mesterével, Kósa Miklóssal való kitűnő kapcsolata.

„Alapfeltétel, hogy az edződdel szimbiózisban élj.

(Kiemelt képünkön: Spiesz Anna Forrás: Vasas SC)

