Megvan a svájciak terve, mivel hoznák zavarba a mieinket a női kézi-vb csoportdöntőjén

A svájci válogatott első sora az európai élmezőny legtöbb együttesével képes felvenni a versenyt egy-egy mérkőzésen. Tavaly társházigazdaként a bázeli csoportkörben játszott az Eb-n, középdöntőbe jutott, de kiderült, nincs egy teljes keretnyi jó játékosa.

Története első vb-részvételét a Szlovákiával szembeni kettős győzelemmel megvívott selejtezős párharcban harcolta ki. Három legjobbja egyaránt az erős és nagy iramú dán bajnokságban kézilabdázik: a 22 éves beálló, Tabea Schmid és a 20 éves jobbszélső, Mia Emmenegger az Esbjerg, a 18 éves balszélső, Era Baumann pedig a Viborg játékosa.

„Mindenki nagyon izgatott volt, mégis csak először léphettünk ki a kézilabdázás nagyszínpadára – mondta a Nemzeti Sportnak széles mosollyal az arcán Emmenegger. – Különleges volt, hogy rögtön más kontinensekről érkező csapatokkal találkoztunk az első két fordulóban, amely remek alkalmat kínált, hogy beleszagoljunk egy felnőtt világbajnokság légkörébe, és közben megpróbáljuk élvezni is az egészet. Remélhetőleg ez kívülről is látszódott.”

A jobbszélső hozzátette, nem becsülték le Szenegált egy pillanatra sem, nem vették készpénznek, hogy nyerni fognak. „Szeretjük az izgalmas mérkőzéseket – folytatta. – Be kellett bizonyítanunk, mire vagyunk képesek. Ha valaki azt mondja előzetesen, legalább két ponttal mehetünk a középdöntőbe, örültem volna neki.”

Emmenegger elárulta, kézilabdalázról elsősorban a svájci kézilabdás buborékon belül beszélhetünk, amely nem túl nagy. A tavalyi Eb-rendezésnek köszönhetően valamivel többen felfigyeltek a sportágra, de Magyarországhoz képest természetesen jóval alacsonyabb az érdeklődés. A csapatukat most Hollandiába is elkísérő szurkolók azonban szenvedélyesen biztatják a kedvenceiket. A háromfős kapitányi különítménybe is beválasztott fiatal játékos – aki már most példaképnek számít otthon – reményét fejezte ki, hogy a mostani vb után újabb embereket nyerhetnek meg hazájában a kézilabdázásnak.

„A keret nagy része külföldi klubokban játszik, én is így tettem, miután pár évet eltöltöttem a svájci bajnokságban. Szerintem jó a tehetséggondozásunk, a képességek fejlesztése fiatal korban, mindez az utánpótlás-válogatottak eredményein is meglátszódik. Aki azonban felnőttként profi szinten szeretne játszani, annak légiósnak kell állnia, otthon ugyanis nem kapnak fizetést sem a játékosok” – engedett némi bepillantást a hátországba, majd áttértünk a mieink elleni csoportdöntőre.

Tabea Schmid semlegesítése kulcskérdés lesz (Fotó: kolektiff/IHF)

„Követjük a magyar bajnokságot, amelyet Európából is sokan választanak, és ismerjük a magyar játékosokat. Nagy kihívás lesz a hétfői meccs, de nincs veszítenivalónk, annyira szeretnénk megnehezíteni a magyar csapat dolgát, amennyire csak lehetséges. A fő célunkat elértük a középdöntővel, most már élvezhetjük a tornát, amelyen szeretnénk minél tovább jutni. Például a magyar válogatott ellen begyűjtött újabb két ponttal…” – zárta Emmenegger, majd a háttérben várakozó Tabea Schmid is odalépett hozzánk.

„Izgatott vagyok, a magyar válogatott más minőséget képvisel, mint az eddigi két ellenfelünk – jelentette ki a beálló. – Szeretnénk felbosszantani a magyarokat, futtatni őket, és szorosan tartani az állását a legvégéig. Szenegál ellen is nyugodtak tudtunk maradni a szorossá váló hajában is. Fiatal csapat vagyunk, amelynek sokat jelent, hogy részt vehet az első vébéjén, miközben sok tehetség kopogtat még a válogatott ajtaján. Ha együtt maradunk és tovább fejlődünk, pár éven belül igazán erős csapatunk lehet.”

Amelyik csapat megnyeri a hétfői mérkőzést, a maximális négy ponttal kezdheti a rotterdami középdöntőt, és a következő szakaszban már gondolkodhat a negyeddöntőt jelentő első két hely eléréséről.