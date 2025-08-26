Nemzeti Sportrádió

Öttusa: Szécsi Nemere az U17-es után az U19-es vb-t is megnyerte

2025.08.26. 19:17
A Volán Fehérvár öttusázója, Szécsi Nemere pazar nyarat zár: a 16 éves ígéret az U17-es után az U19-es világbajnokságon is aranyérmet vehetett át.

A múlt héten a litvániai Druskininkai városában rendezett U19-es öttusa-világbajnokságon Szécsi Nemere egyéni aranyérmet szerzett.

A Volán Fehérvár 16 éves reménysége a döntőben a vívásban, az akadálypályán és az úszásban sem tartozott a közvetlen élmezönyhőz, ám a záró, kombinált számban (laserpisztolyos lövészettel egybekötött futás) fantasztikusan teljesített, és a tizenharmadik helyről ért fel a dobogó tetejét, egyúttal a legfényesebb medáliát jelentő elsőre.

Szécsi Nemere az U19-es vb-dobogósok között, arannyal a nyakában Fotó: UIPM/Aistė Ridikaitė 

A társak körében Némónak becézett kiválóság sikere azért is igencsak megsüvegelendő, mert júliusban a dél-afrikai Johannesburgban az U17-esek között lett egyéni világbajnok, tehát Litvániában a legtöbb ellenfelénél jóval fiatalabbként mérette meg magát.

„Az U19-es világbajnokságon nem indultam nagy elvárásokkal, mert elég fáradtnak éreztem magam, már három korosztályos világverseny volt mögöttem – mondja. – Aztán a vívás után már lehetett sejteni, hogy az idősebbek között is odaérhetek a dobogóra, mert a végén a kombinált számom elég erősnek számít. Nehéz volt fejben végig koncentrálnom, és bár éreztem, hogy van esélyem az aranyra, nem akartam magam idő előtt beleélni a győzelembe. Végül sikerült megszereznem az első helyet, amelynek természetesen nagyon örültem. Az edzőmnek, Kovács Saroltának külön köszönöm, hogy tartotta bennem a lelket a nehezebb pillanatokban. Néhány héttel korábban az U17-es világbajnokságon is sikerült stabil teljesítményt nyújtanom. Dél-Afrikában a döntő napján jó megérzésekkel keltem, és aztán ott is elsőként tudtam célba érni.

Mindig jóleső érzés, ha a sportoló ilyen visszajelzéseket kap a munkájáról.”

Szécsi Nemere és edzője, Kovács Sarolta Fotó: UIPM/Aistė Ridikaitė

Szécsi Nemere az egyéni érmek mellett is serényen gyűjtötte a dobgosó és a dicséretes helyezéseket a nyáron. Egyéniben az U17-es és az U19-es Eb-n is a negyedik lett, váltóban az előbbi megméretesen Balzsay Jázminnal aranynak, utóbbin Turbucz Ivolával bronznak örülhetett, az U17-es fiúcsapattal pedig a korosztály Eb-jén és a vb-jén sem talált legyőzőre.

„Még fiatal vagyok, ezért minden verseny elsősorban a tapasztalatszerzésről, a tanulásról szól. Az U17-es Eb-n például nagyon rosszul sikerült vívás után tudtam feljönni a negyedik helyre, ezért is volt tanulságos. Minden versenyen igyekszem a legjobbamat nyújtani, és bízom benne, hogy a jövőben is sikeres maradok. Szerintem az természetes, hogy egy világeseményen mindenki az előző világbajnokot szeretné a leginkább legyőzni, megelőzni az egyes versenyszámokban, így erre is igyekszem felkészülni. A két világbajnoki cím nagy motivációt ad a folytatáshoz, de

(Kiemelt képünkön: Szécsi Nemere elsőként az U19-es vb céljában Fotó: UIPM/Aistė Ridikaitė)

