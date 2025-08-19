Öttusa: rajtol az U19-esek világbajnoksága Litvániában

Szerdától a litvániai Druskininkai városában az U19-es korosztályt képviselő öttusázók számára rendeznek világbajnokságot. Ezt követően egyébként a felnőttek vb-jét is ezen a helyszínen bonyolítják le, így a két világesemény közelsége miatt is a felnőtt- és az U19-es válogatott tagjai Sukorón készültek közös edzőtáborban.

Az U19-es magyar vb-csapatban Rajncsák Diána, Herbák Emma és Turbucz Ivola, valamint Szécsi Nemere, Gyurka Hugó, Domján Bendegúz és Bognár Levente igyekszik bizonyítani.

Július végén szintén a litvániai Kaunasban az U15-ösök és az U19-esek Eb-jét rendezték.

Az U19-esek között Rajncsák Diána egyéni aranyat nyert,

Herbák Emmával és Turbucz Ivolával pedig csapatban ezüst lett a jutalma, ugyanúgy, ahogy Herbákkal váltóban is. Bronz pedig Turbucz és Szécsi Nemere váltóteljesítménye után járt a magyaroknak.

Rajncsák Diána U19-es Európa-bajnokként érkezett a korosztály vb-jére Fotó: Aisté Ridikaité

„Várom a vébét, amelyre hasonló mentalitással szeretnék utazni, mint az Eb-re. Az Európa-bajnoki cím nagyon motiváló, de ezzel az arannyal már nem akarok foglalkozni a vébén.

Arra törekszem majd, hogy azon a versenyen is magamhoz képest a legjobbat nyújtsam

– nyilatkozta honlapunknak a korosztályban elsőéves, 16 esztendős KSI-kitűnőség, Rajncsák Diána.

Az idén még nem telt el úgy öttusa-világverseny, hogy magyar ígéret ne szerezzen egyéniben is legalább egy érmet.

Az U19-es vb-résztvevők közül Rajncsák a lengyelországi junior Eb-n Mészáros Emmával és Varga Orsolyával csapatban ezüstöt nyert, Nyerges Rékával váltóban pedig bronzérmes lett. Szécsi Nemere pedig a dél-afrikai U17-es vb-n brillírozott: egyéniben és csapatban is első lett, míg a korosztály spanyolországi Eb-jén az egyéni negyedik helye mellett csapatban, valamint vegyes váltóban bizonyult legyőzhetetlennek.

Az U19-es vb-k szerdán a lányok selejtezőivel kezdődnek, csütörtökön a fiúk kvailifikációját rendezik, majd pénteken a lányok, szombaton a fiúk döntőznek.

(Kiemelt képünkön: a magyar küldöttség az elutazás előtt Fotó: Szilágyi Anna)