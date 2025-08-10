Öttusa: Kósa Nóra háromszoros Európa-bajnok lett az U15-ösök között

Az U15-ös öttusázó reménységek még nem vívnak a világversenyeiken, így a litvániai Kaunasben rendezett Európa-bajnokságon is négytusában mérették meg magukat. A remeklő magyar csapat egyik kiemelkedően eredményes tagja a 13 éves Kósa Nóra volt, aki
három aranyérmet érdemelt ki.
A KSI-ben Füri Csilla vezetésével felkészülő reménység az egyéni Eb-n úszásban és az OCR-pályán is a legjobb volt, és magabiztos előnyéből 12 másodpercet megőrzött a záró, kombinált szám végére is, így aranynak örülhetett.
Továbbá Kertai Gréta és Gyarmati Míra teljesítményének köszönhetően csapatban sem előzte meg senki a magyar lányokat. Aztán a végül szinten háromszoros első Birta Botonddal vegyes váltóban is kijárt egy Eb-cím Nórinak.
„Bizakodva, jó érzésekkel indultam neki ennek az Európa-bajnokság, mert a korosztályban még csak elsőéves vagyok, és
mindig felszabadultan tudok versenyezni az idősebbek között
– mondja. – Ez volt az első négytusa Eb-m, és nagyon örültem, hogy ebben a korosztályban is képviselhetem az országomat. Az időjárás kicsit másabb volt, mint itthon. Esősebb, hűvösebb versenynapokon kellett helytállni. Ez a futópályán meg is látszott, hiszen a laser run végére elég saras lett, de nekem ez a nehezebb terep is tetszett. Nagyon örülök mindhárom éremnek. Sokat köszönhetek az edzőimnek, a győzelmek mögött kemény csapatmunka áll. Az elején még nem gondoltam, hogy ilyen eredményes leszek, nem ismertem az ellenfeleket sem. Aztán egyre inkább körvonalazódott, szép sikereket érhetünk el.”
A kaunasi U15-ös Eb-n a magyarok tehát egyéniben, csapatban és vegyes váltóban is elhozták az aranyat mindkét nem viadaláról. Ezen felül Gyarmati és Kertai leányváltója bronzérmes lett.
„Jó volt a magyar csapat tagjának lenni Litvániában. Jó hangulatú napokat töltöttünk kint,
végig szurkoltunk a másiknak és nagyon örültünk egymás sikerének.
Az U17-esek között majd a vívás is bekapcsolódik az öttusába. Szeretném, ha a fejlődésem folyamatos maradna.”
(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra Fotó: Aisté Ridikaité)