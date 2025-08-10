Öttusa: Kósa Nóra háromszoros Európa-bajnok lett az U15-ösök között

Az U15-ös öttusázó reménységek még nem vívnak a világversenyeiken, így a litvániai Kaunasben rendezett Európa-bajnokságon is négytusában mérették meg magukat. A remeklő magyar csapat egyik kiemelkedően eredményes tagja a 13 éves Kósa Nóra volt, aki

három aranyérmet érdemelt ki.

A KSI-ben Füri Csilla vezetésével felkészülő reménység az egyéni Eb-n úszásban és az OCR-pályán is a legjobb volt, és magabiztos előnyéből 12 másodpercet megőrzött a záró, kombinált szám végére is, így aranynak örülhetett.

Kósa Nóra Fotó: Aisté Ridikaité

Továbbá Kertai Gréta és Gyarmati Míra teljesítményének köszönhetően csapatban sem előzte meg senki a magyar lányokat. Aztán a végül szinten háromszoros első Birta Botonddal vegyes váltóban is kijárt egy Eb-cím Nórinak.

„Bizakodva, jó érzésekkel indultam neki ennek az Európa-bajnokság, mert a korosztályban még csak elsőéves vagyok, és

mindig felszabadultan tudok versenyezni az idősebbek között

– mondja. – Ez volt az első négytusa Eb-m, és nagyon örültem, hogy ebben a korosztályban is képviselhetem az országomat. Az időjárás kicsit másabb volt, mint itthon. Esősebb, hűvösebb versenynapokon kellett helytállni. Ez a futópályán meg is látszott, hiszen a laser run végére elég saras lett, de nekem ez a nehezebb terep is tetszett. Nagyon örülök mindhárom éremnek. Sokat köszönhetek az edzőimnek, a győzelmek mögött kemény csapatmunka áll. Az elején még nem gondoltam, hogy ilyen eredményes leszek, nem ismertem az ellenfeleket sem. Aztán egyre inkább körvonalazódott, szép sikereket érhetünk el.”

Kósa Nóra és Birta Botond középen Fotó: Aisté Ridikaité

A kaunasi U15-ös Eb-n a magyarok tehát egyéniben, csapatban és vegyes váltóban is elhozták az aranyat mindkét nem viadaláról. Ezen felül Gyarmati és Kertai leányváltója bronzérmes lett.

„Jó volt a magyar csapat tagjának lenni Litvániában. Jó hangulatú napokat töltöttünk kint,

végig szurkoltunk a másiknak és nagyon örültünk egymás sikerének.

Az U17-esek között majd a vívás is bekapcsolódik az öttusába. Szeretném, ha a fejlődésem folyamatos maradna.”

(Kiemelt képünkön: Kósa Nóra Fotó: Aisté Ridikaité)