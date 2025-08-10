Sportrádió

Kosárlabda: megnyerte a B-divíziós női U20-as Eb-t a magyar válogatott

2025.08.10. 21:02
kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
A szoros első félidő ellenére 27 ponttal legyőzte Szerbia csapatát a döntőben, és megnyerte a miskolci B-divíziós U20-as női kosárlabda Eb-t a magyar válogatott.

Ahogyan szombaton beszámoltunk róla, a Miskolcon zajló B-divíziós U20-as női kosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében a magyar válogatott tizenkét ponttal megverte Bulgáriát, és ezzel feljutott az A-divízióba. 

Magyar Gergely együttese vasárnap a döntőben Szerbia csapatával találkozott, a meccs pedig pontszegény negyeddel kezdődött: az első játékrészben mindössze 15 pont esett, és különösebben a másodikban sem „indultak be” az együttesek, szorosan alakult a találkozó, egy egységgel vezetett a magyar válogatott a nagyszünetben (21–20).

A harmadik negyedben sem dőlt el az aranyérem sorsa, az utolsó játékrészben azonban remekül játszva végül magabiztos,

huszonhét pontos győzelemmel szerezte meg az aranyérmet a magyar válogatott, amely már a döntőbe kerüléssel biztosította, hogy feljut az A-divízióba.

B-DIVÍZIÓS U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, MISKOLC
Döntő
Magyarország–Szerbia 71–44 (8–7, 13–13, 17–11, 33–13)
A részletes statisztika ITT érhető el.

Az U20-as női válogatott Eb-kerete:
Rátkai Eszter, Fárbás Eliza, Toman Dóra, Toman Réka, Aho Tyra, Toman Petra, Kádár Orsolya, Ács Luca, Bajzáth Lili, Kastl Dóra, Strausz Edina, Dobó Lilla

(Kiemelt képünk forrása: FIBA) 

