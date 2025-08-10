Kosárlabda: megnyerte a B-divíziós női U20-as Eb-t a magyar válogatott

Ahogyan szombaton beszámoltunk róla, a Miskolcon zajló B-divíziós U20-as női kosárlabda Európa-bajnokság elődöntőjében a magyar válogatott tizenkét ponttal megverte Bulgáriát, és ezzel feljutott az A-divízióba.
Magyar Gergely együttese vasárnap a döntőben Szerbia csapatával találkozott, a meccs pedig pontszegény negyeddel kezdődött: az első játékrészben mindössze 15 pont esett, és különösebben a másodikban sem „indultak be” az együttesek, szorosan alakult a találkozó, egy egységgel vezetett a magyar válogatott a nagyszünetben (21–20).
A harmadik negyedben sem dőlt el az aranyérem sorsa, az utolsó játékrészben azonban remekül játszva végül magabiztos,
huszonhét pontos győzelemmel szerezte meg az aranyérmet a magyar válogatott, amely már a döntőbe kerüléssel biztosította, hogy feljut az A-divízióba.
(Kiemelt képünk forrása: FIBA)