Kosárlabda: húsz ponttal kaptak ki az U16-os fiúk a B-divíziós Eb-n

Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjében zajlik a B-divíziós U16-os fiú kosárlabda Európa-bajnokság, amelyen az első két győztes meccs után szombaton vereséget szenvedett Belgium ellen a magyar válogatott. Ferenczi Tamás csapata csak az első negyedben vezetett, aztán végig a belgák voltak előnyben, akik meg is nyerték a mérkőzést 73–53-ra.

A mieink az utolsó csoportmeccsüket hétfőn 11 órakor játsszák Bulgária ellen.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE

Csoportkör, 3. forduló

Magyarország–Belgium 53–73 (12–19, 17–22, 12–9, 12–23)

A részletes statisztika



A magyar csapat további menetrendje:

Augusztus 11., hétfő

11:00 Magyarország–Bulgária



Az U16-os válogatott kerete az Eb-n:

Gáspár Vince (NKA Pécs)

Inalegwu Noel (NKA Pécs)

Németh Donát Gergő (MAFC)

Zöldi Zétény István (NKA Pécs)

Nagy Ágoston (Budapesti Honvéd SE)

Szafkó Márk (DEAC KA)

Marokházi Levente (Budapesti Honvéd SE)

Papp Gergely (Budapesti Honvéd SE)

Bakai Barnabás (KASI)

Domján Ervin (Budapesti Honvéd SE)

Rozmán Flórián (MEAFC)

