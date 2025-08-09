Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Kosárlabda: húsz ponttal kaptak ki az U16-os fiúk a B-divíziós Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.08.09. 17:06
null
Címkék
kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
Két győzelemmel és egy vereséggel áll a csoportban az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon.

Észak-Macedónia fővárosában, Szkopjében zajlik a B-divíziós U16-os fiú kosárlabda Európa-bajnokság, amelyen az első két győztes meccs után szombaton vereséget szenvedett Belgium ellen a magyar válogatott. Ferenczi Tamás csapata csak az első negyedben vezetett, aztán végig a belgák voltak előnyben, akik meg is nyerték a mérkőzést 73–53-ra. 

A mieink az utolsó csoportmeccsüket hétfőn 11 órakor játsszák Bulgária ellen.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE
Csoportkör, 3. forduló
Magyarország–Belgium 53–73 (12–19, 17–22, 12–9, 12–23)
A részletes statisztika ITT megtekinthető.

A magyar csapat további menetrendje:
Augusztus 11., hétfő
11:00 Magyarország–Bulgária

Az U16-os válogatott kerete az Eb-n:
Gáspár Vince (NKA Pécs)
Inalegwu Noel (NKA Pécs)
Németh Donát Gergő (MAFC)
Zöldi Zétény István (NKA Pécs)
Nagy Ágoston (Budapesti Honvéd SE)
Szafkó Márk (DEAC KA)
Marokházi Levente (Budapesti Honvéd SE)
Papp Gergely (Budapesti Honvéd SE)
Bakai Barnabás (KASI)
Domján Ervin (Budapesti Honvéd SE)
Rozmán Flórián (MEAFC)
Gáspár Benedek (KASI)

(Kiemlet képünk forrása: FIBA 

kosárlabda utánpótlás utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt a Szekszárd U14-es női kosárlabdacsapatának tagja

Kosárlabda
1 órája

Kézi: a 7. helyért folytatja a magyar válogatott az U17-es leány Eb-n

Utánpótlássport
20 órája

Kézilabda: megvan a második magyar győzelem az U19-es fiú-vb-n

Utánpótlássport
23 órája

Atlétika: Szabados Ármin U20-as Európa-bajnok kalapácsvetésben

Utánpótlássport
Tegnap, 17:15

Férfi kosárválogatott: kötelező megnyerni az északmacedónok elleni szombati vb-selejtezőt

Kosárlabda
Tegnap, 11:59

Atlétika: nyolc magyar továbbjutó az U20-as Eb első napján

Utánpótlássport
Tegnap, 11:14

Kosár: legyőzte a norvégokat az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.07. 22:42

Kézilabda: kikapott a negyeddöntőben az U17-es leányválogatott az Eb-n

Utánpótlássport
2025.08.07. 21:31
Ezek is érdekelhetik