Kézilabda: megvan a második magyar győzelem az U19-es fiú-vb-n

Kilenc góllal legyőzte Koszovó csapatát a magyar U19-es fiú kézilabda-válogatott az egyiptomi világbajnokság csoportkörének második fordulójában.
A Gulyás István szövetségi edző által irányított U19-es fiú kézilabda-válogatott a Marokkó elleni siker után Koszovót is legyőzte az Egyiptomban zajló világbajnokság csoportkörének második fordulójában, így már biztosan ott lesz a középdöntőben.
A félidőben már nyolc góllal vezettek a magyar fiatalok, a vége 37–28 lett.
A csoportkört szombaton Svájc ellen zárja a magyar csapat, a meccs 18:30-kor kezdődik.