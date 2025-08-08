Kézilabda: megvan a második magyar győzelem az U19-es fiú-vb-n

A Gulyás István szövetségi edző által irányított U19-es fiú kézilabda-válogatott a Marokkó elleni siker után Koszovót is legyőzte az Egyiptomban zajló világbajnokság csoportkörének második fordulójában, így már biztosan ott lesz a középdöntőben.

A félidőben már nyolc góllal vezettek a magyar fiatalok, a vége 37–28 lett.

A csoportkört szombaton Svájc ellen zárja a magyar csapat, a meccs 18:30-kor kezdődik.

U19-ES FIÚ KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, GÍZA (EGYIPTOM)

Csoportkör, 2. meccs

Magyarország–Koszovó 37–28 (22–14)

MAGYARORSZÁG: Balogh, Várady-Szabó (kapusok), Apró 3 (1), Eklemovic 3, Fazekas 7, Gáncs-Pető 4 (1), Hoffmann 5 (1), Horváth-Garaba 1, Kucsera 4, Lendvai 3, Mészáros, Racskó 2, Szujó 1, Szökrényes 1, Vincze 1, Zakor 2. Edző: Gulyás István.



A magyar válogatott kerete a világbajnokságra:



Kapusok: BaloghÁdám (FTC-Green Collect), Várady-Szabó László (One Veszprém HC)

Jobbszélsők: Kucsera Máté (OTP Bank-PICK Szeged), Szujó Zsombor (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Józsa Ádám Vincent (Rhein-Neckar Löwen, német), Racskó Máté (Ceglédi KK)

Irányítók: Apró Botond (Veszprém Handball Academy), Eklemovic Márkó (NEKA/MOL Tatabánya KC)

Beállók: Furka Márton (OTP Bank-Pick Szeged), Mészáros Máté (FTC-Green Collect/NEKA), Szökrényes László (Veszprém Handball Academy), Zakor Zalán (NEKA/ETO University HT)

Balátlövők: Fazekas Máté (ETO University HT), Horváth-Garaba Ádám (FTC-Green Collect), Lendvai Szabolcs (Ceglédi KK), Vincze Péter (OTP Bank-Pick Szeged)

Balszélsők: Gáncs-Pető Máté (One Veszprém HC), Hoffmann Balázs (One Veszprém HC/Szigetszentmiklósi SZKSK)

(Kiemelt képünkön: Racskó Máté a labdával Fotó: IHF/kolektiff/Jure Erzen)