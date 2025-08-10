Kézilabda: hetedik lett a magyar válogatott az U17-es leány Eb-n

Vasárnap délután a franciák ellen helyosztón zárta az U17-es leány Európa-bajnokságon a szereplést a magyar válogatott. A 2008-as és 2009-es születésű játékosok alkotta csapatnak az utolsó napra a hetedik hely megszerzésére maradt esélye.

Egészen remek első harminc percet mutatott be a magyar csapat, amely talán az egész Eb-n nem játszott ennyire jól és felszabadultan: a lányok bő negyedóra elteltével már nyolcgólos vezetést építettek fel, a franciák rengeteget hibáztak, együttesünk pedig pontosan kézilabdázott, a cseles megoldásokból (például számos alkalommal választottak ejtést, még hetesnél is a magyarok) sem volt hiány, így 20–11-es állásnál érkezett el a félidei szünet.

A szünet azonban nem tett jót a magyar csapatnak, amely elveszítette a korábbi lendületét, egymás után jöttek a kapkodásból és a figyelmetlenségből eredő hibák, elöl és hátul is. Tizenhárom perc alatt 8–3-at futottak a franciák, akik így látótávolságon belül kerültek, pedig ebben a periódusban (is) jöttek Körmendi Lara védései. Nem csoda, időt is kért Kun Attila.

Hét perc magyar gólcsend után Keller Petra dobott gólt (24–20), de ekkor még mindig nem sikerült visszatalálni az „első félidei útra”, a franciák a hajrá elején a mínusz egyért is támadhattak, ezt követően viszont a válogattunk sebességet váltott, nem hagyott izgalmat az utolsó percekre, végül

négygólos sikerrel szerezte meg a hetedik helyet.

„A minimális elvárás a nyolc közé kerülés volt, ez sikerült. Volt egy kulcsmeccs, a horvátok ellen viszont megremegett a kezünk, annál többre képes a csapatunk, mint amit ott mutattunk. Többek mellett Norvégiát és Franciaországot is legyőztük, ami a folytatásban értékes siker lehet. Embert próbáló torna volt ez huszonnégy csapattal, mondhatom, kizsigerelték a játékosokat, mindenki nagyon elfáradt a nyolcadik mérkőzésre” – nyilatkozta Kun Attila a mérkőzés után.

U17-es leány kézilabda Európa-bajnokság, Podgorica

5-8. helyért

MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG 30–26 (20–11)

MAGYARORSZÁG: Körmendi, Égi (kapusok), Bajnok 2, Balog, Jobbágy 1, Keller 7, Kis 2, Kocsis, Kollár 1, Kozma 2, Kányai, Mózes 2 (1), Nagy 3, Szigeti 4 (2), Takács 4, Zákányi 2. Edző: Kun Attila.

Kiállítások: 10, ill. 10.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4.



A magyar válogatott kerete:

Kapusok: Égi Panka, Körmendi Lara, Tábit Vivien

Balszélső: Jobbágy Napsugár, Zákányi Janka

Átlövők: Kányai Villő, Kis Réka, Kocsis Emma, Kollár Kata, Mózes Fanni, Nagy Fruzsina, Takács Maja

Irányítók: Kozma Liza, Szigeti Blanka

Beállók: Bajnok Szófia, Balog Réka

Jobbszélsők: Keller Petra

