Birkózás: Terék Gerda vb-bronzzal búcsúzott az U20-as korosztálytól

Az előzetes várakozásokhoz képest visszafogottabban szerepeltek a magyar birkózók a bulgáriai U20-as világbajnokságon, csupán egy éremnek örülhettünk Szamokovban. A mieink közül az a Terék Gerda szerepelt a legjobban, aki a korosztály Európa-bajnokaként utazhatott a juniorok vb-jére, amelyen végül nem is maradt adós a jó teljesítménnyel, a dobogó harmadik fokára állhatott fel az 55 kilósok között.

A Csepel TC-KIMBA 20 éves ígérete kezdésként simán, 11–0-ra verte a lengyel Amelia Tomalát, a negyeddöntőben viszont kikapott 8–2-re a később ezüstérmes, indiai Reena Reenától. A vigaszágon aztán nyert a mongol Haliun Bjambaszüren ellen (3–3, győzelem később szerzett ponttal), az éremcsatában pedig magabiztosan, 6–2-re múlta felül a román Alexandra Voiculescut is, így a két évvel ezelőtti, jordániai vb-n elért harmadik helye után

Terék most Szamokovból is bronzzal térhetett haza, és ezzel a nyolcadik érmét szerezte utánpótlás-világeseményen.

„Rendkívül hosszúra és fárasztóra sikerült ez a mögöttünk hagyott nyár, hiszen szinte megállás nélkül, kőkeményen edzettünk az elmúlt hónapokban – kezdte Gerda az Utánpótlássportnak. – A július eleji Eb-győzelmem után kaptam egy rövidke pihenőt, nagyjából egy hetet, de igazából akkor több nem is fért volna bele a programba, mivel a világbajnoksága közelsége miatt ennél hosszabb időre nem állhattam le, muszáj volt visszaállni, és folytatni az edzéseket. Egész nyáron folyamatosan, szigorúan tartani kellett a súlyomat, és ez az erőltetett menet alapvetően sokat kivett belőlem, főleg mentálisan.

Nagyon kimerültnek érzem magam most a vébét követően, de így a bronzzal a kezemben, azt mondhatom: megérte.

Amikor kikaptam az indiaitól a negyeddöntőben, borzasztóan elkeseredtem... Nyerhető meccs lehetett volna, de sajnos nem úgy alakult, ahogyan szerettem volna. Ha őt legyőzöm, jó eséllyel bejuthattam volna a döntőbe is, így még inkább bosszantott a dolog. Ráadásul régóta nem fordult velem elő olyan, hogy egy világversenyen nem jutok el az elődöntőig.

Emiatt különösen össze voltam törve, és lelkileg iszonyatosan nehéz volt összekaparni magam, de másnapra igyekeztem túltenni magam a történteken, és a lehető legjobb formámat hozni, ami hellyel-közzel sikerült is.

A vigaszágon a mongol lány elleni meccs egyáltalán nem volt egyszerű feladat, de 0–3-as hátrányban is hittem benne, hogy nyerhetek, és végül meg is lett a fordítás. Ehhez képest a román elleni bronzmeccs – egy tusveszélyes helyzetet leszámítva – már egyértelműbbnek bizonyult, és lényegében én domináltam a mérkőzést.

Rettentően akartam ezt a bronzot, érem nélkül biztos, hogy csalódottan jöttem volna haza. Sok munkát tettem bele, hogy elérjem ezt az eredményt, szóval örülök, hogy ilyen formán kifizetődött az erőfeszítésem.

Terék Gerda (balra) az U20-as Eb-arany után bronzérmes lett a korosztály vb-jén Forrás: UWW/MBSZ

A világbajnoksággal Terék lezárta az U20-as éveit, és bátran kijelenthetjük: halmozta a sikereket a juniorkorosztályban eltöltött három esztendeje során.

Az Európa-bajnokságokról egy-egy aranya, ezüstje és bronza van, míg a világbajnokságokon két bronz mellett egy ötödik hely a mérlege.

Ráadásul idén tavasszal már az U23-as Eb-n is letette a névjegyét, és harmadik lett.

Azzal, hogy idén végre összejött az Eb-győzelem, így volt kerek számomra ez a három év a juniorok között, és különösebb hiányérzet nélkül zárom le az U20-as éveket.

Motiváltnak érzem magam, és azért fogok dolgozni, hogy a jövőben az U23-as korosztályban is hasonló nagy eredményekre legyek képes."

(Kiemelt kép forrása: UWW/MBSZ)