Birkózás: Terék Gerda bronzérmes a szamokovi U20-as vb-n

Hét magyar birkózó lépett szőnyegre csütörtök délelőtt a Szamokovban zajló U20-as világbajnokságon. A szerdán vereséget szenvedő Terék Gerda (55 kg), Pupp Viktória (65 kg) és Nyikos Veronika (76 kg) is folytathatta másnap a vigaszágon, közülük egyedül a júliusban U20-as Eb-t nyerő Teréknek sikerült nyernie, ő később szerzett ponttal verte mongol riválisát, így este a bronzmeccsen volt érdekelt. A csepeli versenyző remekül birkózott az U17-es világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmes román Voiculescu ellen, akit

Terék 6–2-re győzött le, és világbajnoki harmadik lett, ezzel a magyar küldöttség első érmét nyerte Bulgáriában.

Pupp török, Nyikos orosz ellenféltől kapott ki a vigaszágon, és ezzel mind a ketten búcsúztak.

A szereplésüket csütörtökön megkezdő Fáth Laura (50 kg), Kapuvári Liliána (53 kg) és Müller Petra (72 kg) közül csak utóbbi tudta megnyerni első mérkőzését. Müller a lengyel után a törökkel már nem bírt, kikapott tőle a negyeddöntőben. Hármójuk közül Kapuvári került vigaszágra egyedüliként.

A korosztályos Eb-ezüstérmes Szinay Szabolcs (82 kg) révén az ötödik napon a kötöttfogásúak küzdelmei is elrajtoltak, azonban a magyar fiú a nyitó meccsén alulmaradt és kiesett a japán versenyzővel szemben a selejtezőben.

(Kiemelt képen: Terék Gerda Forrás: UWW/MBSZ)