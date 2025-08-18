Birkózás: mindhárom magyar kikapott a nyolcaddöntőben az U20-as vb-n

Vasárnap megkezdődött a bulgáriai Szamokovban az U20-as birkózó-világbajnokság. Az első napon a szabadfogásúak között az U17-es Eb-ezüstérmes Zsivnovszky Péter révén volt érdekelt a magyar válogatott, ám a szigetszentmiklósi versenyzőt a selejtezőben legyőzte az U23-as Eb-ötödik azeri Musayev, aki a folytatásban kikapott az U20-as Eb-második francia Dadaevtől, így Zsivnovszky idő előtt búcsúzott a vb-től – írja a hazai szövetség honlapja.

Hétfő délelőtt szintén a szabadfogásúak között László Mózes (65 kg) és Baráth Károly (57 kg) is magabiztos győzelemmel kezdte a szamokovi U20-as világbajnokság második versenynapját, előbbi kanadait vert meg technikai tussal, utóbbi törököt múlt felül kétvállal. A nyolcaddöntőben azonban egyikük sem tudta megismételni teljesítményét, Lászlót a román színekben versenyző Böjthe Benjamin, Baráthot a moldovai állította meg, míg az U20-as Eb-ezüstérmes Arsunkaev Muszát betusolta az orosz a 92 kilogrammos nyolcaddöntőben. A fiatalok még reménykedhetnek a vigaszágra jutásban.

(Kiemelt képünkön: Arsunkaev Musza (kékben) Forrás: UWW)