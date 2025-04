Jégkorong: vereség az ukránoktól a fehérvári U18-as vb nyitányán

A Svasznek Bence vezette U18-as jégkorong-válogatott tagjai nemcsak húsvét vasárnapja miatt voltak ünnepi hangulatban, hanem amiatt is, mivel a hosszú felkészülés után végre megkezdhették szereplésüket a székesfehérvári korosztályos világbajnokságon. A divízió I/A-csoportos torna első játéknapján a mieinkre az az ukrán csapat várt, amelyet bő egy héttel ezelőtt egyszer már 2–1 legyőzött felkészülési meccsen. Ugyanakkor hozzátartozik a teljes képhez, hogy akkor mindkét együttesben akadtak hiányzók, így egyik fél sem a legjobb összeállításában szerepelt. Csak jelzésképpen: tavaly a divízió második helyén végeztek az ukránok, míg a magyarok a negyediken helyen zártak.

A vb nyitó meccse nem éppen a legjobban kezdődött magyar fiúknak, ugyanis Szivák Gergő kiállítása miatt mindjárt a második perc elején emberhátrányba került a hazai csapat. Ezt azonban sikerült megúszni, sőt nem sokkal később a mieink meg is szerezték a vezetést: a 7. percben egy lecsorgó korongra szemfülesen csapott le Rákosi Lázár, majd megtalálta Osztoics Márkot, aki a kapus hóna alatt meg is lőtte a válogatott első gólját a tornán (1–0). Sajnos nem sokáig örülhettünk, mivel Erdősi Csanád felborította ellenfelét, ezzel ismét emberelőnybe kerültek az ukránok, akik Danyilo Kurajev révén ezúttal már ki is használták a fórjukat (1–1). Majd Hiezl Martin indította Horváth-Terták Pétert, akit viszont elkaszált az ukrán kapus, így jöhetett az első magyar emberelőny. Akadtak helyzetek, de a gól elmaradt, maradt a döntetlen állás (1–1). A 18. percben aztán Haponenko cselezgetett a magyar kapu mögött, a középre tett korongjára pedig Sevcov csapott le, és paskolta be azt közelről (1–2). Még a harmad vége előtt Haponenko ütött oda, és a második előnyből is tudott veszélyeztetni a Svasznek-alakulat, viszont végül Schmidt és Hiezl kísérlete sem talált utat az ellenfél kapujába.

Az ukránok 2–1-es vezetésével mentek el szünetre a felek.

Jól indult a nyitó meccs, de aztán nem volt esélye a magyar fiúknak az ukránokkal szemben a hazai U18-as vb-n Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

A második harmad elején a kiállítás fennmaradó részében már nem sikerült egyenlíteni. Pár perccel később pedig Erdősi Csanád elvesztett korongja után Voroteljak mutatott be pazar szólót, és megkerülve a magyar kaput úgy készített elő Sibinszkijnek, hogy utóbbi nem is hagyta ki a ziccert (1–3). A gól után sem hagyták alább az ukrán rohamok, a magyar kapuban Veres-Fucsku Bencének sorban kellett a nagyobbnál nagyobb védéseket bemutatnia. Aztán Karsai Ferenc kiállítását is sikerült megúszni, többek között Veres-Fucsku újabb bravúrjainak is köszönhetően. Azonban szinte rögtön az után, hogy kiegészültek a mieink, beérett a rivális nyomása, s jött az újabb ukrán gól, Szpaszkin talált be közelről (1–4). Jól jelzi, hogy a magyar fiúk milyen alárendelt szerepet játszottak ebben a felvonásban, hogy a kapura lövések aránya 20–5 volt a harmadban.

A záró etapot a magyar fiúk nyitották aktívabban, Mayer Marcell ígéretes lövését viszont végül Olekszienko hárította. A harmadik harmad derekához érve aztán végleg eldőlt a meccs, amikor Szpaszkin tette el a korongot Veres-Fucsku mellett (1–5). A hajrában két újabb gólt lőttek az ukránok, így a végére igencsak kinyílt az olló.

A magyar válogatott a reményteli kezdést követően végül sima, 7–1-es vereséget szenvedett.

A meccs legjobbjának járó díjat hazai részről Veres-Fucsku Bence kapta meg, aki bár hét gólt is kapott, összességében jól védett, jó néhány hatalmas bravúrt is bemutatva; az ukránoknál Sevcovot választották meg a legjobbnak.

Korábban a nyitó játéknap első meccsén a dánok 5–3-ra verték az osztrákokat.

A magyar csapat hétfőn este 19:30-tól a vb első számú favoritjának számító kazahok ellen folytatja.

A torna első helyezettje feljut az A-csoportba, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG (SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA)

Első játéknap

Magyarország–Ukrajna 1–7

Gólszerzők: Osztoics (7. perc), illetve Kurajev (11. p.), Sevcov (18. p.), Sibinszkij (26. p.), Szpaszkin (34. p.), Vaszjak (52. p.), Visztavkin (58 .p.), Haponenko (60. p.)

A magyar válogatott kerete:

Kapusok (3): Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, Finnország), Veres-Fucsku Bence (DVTK)

Hátvédek (7): Karsai Ferenc (Jokerit, Finnország), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (ÚJA), Polónyi Nándor (Ontario Hockey Academy, Kanada), Prém Zsombor (ÚJA), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertälje, Svédország)

Csatárok (13): Baróti Bence (ÚJA), Erdősi Csanád (Oakmoor Academy Patriots, Egyesült Államok), Hiezl Martin (Vasas), Horváth-Terták Péter (Kookoo, Finnország), Kuntic Dávid (ÚJA), Lintner Péter (Vasas), Mayer Marcell (ÚJA), Pallós Zsombor (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Rapos Gergely (ÚJA), Schmidt Ágoston (TPS, Finnország), Szongoth Domán (Kookoo, Finnország), Ványolos Márk (ÚJA)

A magyar csapat vb-mérkőzései (Székesfehérvár, MET Aréna):

Április 20., vasárnap, 16.00: Magyarország–Ukrajna 1–7

Április 21., hétfő, 19.30: Magyarország–Kazahsztán

Április 23., szerda, 16:00: Magyarország–Szlovénia

Április 24., csütörtök, 19.30: Magyarország–Dánia

Április 26., szombat, 16.00: Magyarország–Ausztria

(Kiemelt kép forrása: MJSZ)