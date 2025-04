Jégkorong: a kazahokkal sem bírtak a magyar fiúk a hazai U18-as vb-n

Mint arról beszámoltunk, nem indult jól magyar szempontból a hazai rendezésű divízió I/A-csoportos U18-as fiú jégkorong-világbajnokság: a mieink vasárnap 7–1-s vereséget szenvedtek az ukránoktól a nyitó meccsen. Ugyanakkor Svasznek Bence tanítványainak nem sok ideje volt a búslakodásra, mivel hétfőn este már következett is az újabb erőpróba, méghozzá a kazahok ellen. A felek egy héttel ezelőtt felkészülési meccsen egyszer már összecsaptak a MET Arénában, akkor a tavaly még az A-csoportban szereplő közép-ázsiaiak 6–1-re nyertek. Egyébként a kazahok is vereséggel kezdték a vb-t, miután az előző napon szétlövéssel, 3–2-re alulmaradtak a szlovénokkal szemben.

A második játéknapra a magyar szakmai stáb nem változtatott a sorok összetételén, viszont

ezúttal nem az ukránok ellen a meccs legjobbjának választott Veres-Fucsku Bence, hanem Gyulai Benedek védte a magyar kaput.

Nem éppen ideálisan kezdődött el a találkozó: gáncsolás miatt Prém Zsombort mindjárt a hetedik másodpercben kiállították. A korai emberhátrányt sikerült kivédekezni, amely után a magyar fiúk is kezdték felvenni a fonalat. Nem sokkal később buktatásért a kazah Sarkenovot küldték le két percre, a mieink – elsősorban Szongoth Domán révén – az előnyben veszélyeztettek is, ám ez nem párosult sikerrel. Aztán a nyolcadik perc végén jött az újabb kazah kiállítás (Ibragim), és hasonló volt a helyzet, mint az első fórnál, tehát a válogatottunk többször is nagy nyomás alá helyezte az ellenfél kapuját, viszont a pontos befejezés hibádzott, így maradt a gólnélküli állás (0–0).

Majd jött a hidegzuhany: hiába a hazai mezőny fölény, a jobb szélen felkanyarodó Szimahin lövéséből a kazahok szerezték meg a vezetést (0–1). Három perccel később Szimahin újabb veszélyes kísérletét még sikerült Gyulainak hárítania, viszont a kipattanót Medvegyev feltette a rövid felsőbe (0–2). A játékban egyértelműen a magyar csapat uralta az első harmadot: 17–7 volt a kapura lövések aránya a mieink javára, illetve összesen négy kiállítást is sikerült kiharcolni,

de mindezek ellenére az első húsz perc után a kazahok vezettek két góllal.

Az ukránok után a kazahoktól is kikapott a magyar válogatott a fehérvári U18-as vb-n Fotó: Vörös Dávid/MJSZ

Az áthúzódó emberelőnyből hamar négy a négy elleni játék lett Erdősi Csanád magasbotja miatt. Ugyanakkor egy percre rá Durglisvili akasztása után újra fórban játszhatott a Svasznek-alakulat. A kazahok többször is korongot szereztek a semleges harmadban, Gyulai védései kellettek, hogy ne változzon az állás. A 23. percben viszont a kapus sem tudott segíteni: Dronov lövését még bravúrral védte, a korong Kravcsenkóhoz került, aki bevágta a kipattanót (0–3).

Igencsak zaklatottan telt a második felvonás, összesen nyolc kiállítást osztottak ki a bírók, amelyből öt a magyar fiúknak jutott.

A második harmad derekán Tuszupbekov távoli próbálkozása után Mindubajev szerencsésen bepofozta a kipattanót (0–4).

Ez a húsz perc már egyértelműen a kazahoké volt, a lövések száma is ezt igazolták (9–16).

Ahogyan az első negyven percben, a záró játékrészben is „repkedtek” a kiállítások mindkét oldalon. A harmad első felében a magyar együttes játszhatott kétszer is előnyben, de az a bizonyos jég továbbra sem tört meg, továbbra is gól nélkül álltak a mieink (0–4). Ezután Erdősi és Pallós mehetett le a büntetőpadra, de az öt a három elleni játékot végül kibekkelték a fiúk. Szongoth Domán vezérletével a hazaiak a nagy hátrány tudatában is küzdöttek, és mindent elkövettek, hogy legalább a szépségtapaszt jelentő gólt megszerezzék, de Alpiszbajev nagyokat védett, ahogy a másik oldalon Gyulai is.

Sajnos a szépítés végül nem jött össze, 4–0-s vereség lett a vége, így a magyar csapat két meccs után nulla ponttal áll.

A utolsó harmadban ráadásul még csapatkapitányát, a súlyosnak tűnő térdsérülést szenvedő Nagy Dominikot is elvesztette a magyar válogatott. Hazai részről ezúttal Vén Bendegúz volt a meccs legjobbja.

Folytatás szerdán 16 órától a két kör után egy-egy győzelemmel és vereséggel álló szlovénok ellen.

DIVÍZIÓ I/A-CSOPORTOS U18-AS VILÁGBAJNOKSÁG (SZÉKESFEHÉRVÁR, MET ARÉNA)

Második játéknap

Magyarország–Kazahsztán 0–4

Két forduló után így áll a tabella:

1. Dánia 6 pont

2. Kazahsztán 4 pt

3. Ukrajna 3 pt

4. Ausztria 3 pt

5. Szlovénia 2 pt

6. Magyarország 0 pt



A torna első helyezettje feljut az A-csoportba, míg az utolsó kiesik a divízió I/B-be.

A magyar válogatott kerete:

Kapusok (3): Gazsek Máté (DVTK), Gyulai Benedek (Ilves, Finnország), Veres-Fucsku Bence (DVTK)

Hátvédek (7): Karsai Ferenc (Jokerit, Finnország), Nagy Dominik (FEHA19), Osztoics Márk (ÚJA), Polónyi Nándor (Ontario Hockey Academy, Kanada), Prém Zsombor (ÚJA), Szivák Gergő (BJA), Vén Bendegúz (Södertälje, Svédország)

Csatárok (13): Baróti Bence (ÚJA), Erdősi Csanád (Oakmoor Academy Patriots, Egyesült Államok), Hiezl Martin (Vasas), Horváth-Terták Péter (Kookoo, Finnország), Kuntic Dávid (ÚJA), Lintner Péter (Vasas), Mayer Marcell (ÚJA), Pallós Zsombor (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Rapos Gergely (ÚJA), Schmidt Ágoston (TPS, Finnország), Szongoth Domán (Kookoo, Finnország), Ványolos Márk (ÚJA)

A magyar csapat vb-mérkőzései (Székesfehérvár, MET Aréna):

Április 20., vasárnap, 16.00: Magyarország–Ukrajna 1–7

Április 21., hétfő, 19.30: Magyarország–Kazahsztán 0–4

Április 23., szerda, 16:00: Magyarország–Szlovénia

Április 24., csütörtök, 19.30: Magyarország–Dánia

Április 26., szombat, 16.00: Magyarország–Ausztria

(Kiemelt képet készítette: Vörös Dávid/MJSZ)